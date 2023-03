Pe Lu divulga o álbum “BRAZIL GOES LOFI Vol.2” através do selo Lofi Land

Com 10 faixas, seis já lançadas e quatro inéditas, projeto chega completo nesta sexta-feira (31)

Tendência mundial, o Lo-fi é um dos gêneros que mais cresce também no Brasil. Prova disso, são os mais de 10 milhões de streams no selo Lofi Land do cantor e produtor Pe Lu. O projeto audacioso apresenta nesta sexta-feira, 31 de março, a segunda edição do “BRAZIL GOES LOFI” que tem como objetivo adaptar clássicos da música brasileira para sua versão instrumental. Com 10 faixas, seis já lançadas e quatro inéditas, o álbum tem como single a releitura de “Beleza Rara” por the.lazyb.

Esta nova compilação traz 13 dos maiores nomes do gênero dando sua própria interpretação para clássicos da MPB. Os artistas, trazem novas vidas para clássicos do imaginário nacional, de Roberto Carlos em “Como vai você” até a animada ”Devagar, devagarinho” de Martinho da Vila, o trabalho é um ‘must-have’ para qualquer fã de lofi e MPB, e trás uma nova luz para obras tão conhecidas.

“A compilação Brazil Goes Lofi é a realização de um sonho. A gente conseguiu, aqui na Lofi Land, montar um repertório com músicas muito fortes no imaginário coletivo, hinos nacionais mesmo. E, do outro lado, temos um time dos maiores nomes do lofi nacional. É a junção de artistas gigantes de várias gerações, gêneros, para quem trabalhar com música a tanto tempo quanto eu, um sonho mesmo. O volume 1 tem milhões de plays nas plataformas e eu estou muito feliz que conseguimos colocar esse projeto no mundo por mais um ano. Mal posso esperar pelo volume 3”, comemora Pe Lu, idealizador do projeto.

Derivado do inglês “low fidelity”, ou seja, baixa fidelidade, o gênero tem como característica a leveza e a simplicidade e, muitas vezes, não carrega vocais. Antenado com as tendências, o cantor, empresário e produtor musical, Pe Lu criou em 2021, o projeto artístico Lofi Land que já possui mais de 10 milhões de streaming nas plataformas.

O primeiro volume do “BRAZIL GOES LOFI” já havia apresentado 10 releituras de grandes músicas brasileiras como “Garota de Ipanema”, “Mulheres” e “Água de Bever”. Agora, o volume 2 chega com mais 10 versões que englobam sucessos como “Telegrama”, “Kabaluere” e “Devagar, devagarinho” que já foram lançadas. Nesta sexta, junto a “Beleza Rara”, chegam as versões inéditas de “Beija-flor”, por Geezmo, “Como vai você”, por Miyuki, e “Você abusou”, por Layla Policarpo.