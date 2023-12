‘Pagode da Gica 3’ chega com diversas participações

MC Daniel, MC Ryan SP, Eliana de Lima, Vou Pro Sereno, Thales Lessa, Ana Ferr e Andreassi participam do projeto

A cantora Gica lançou hoje (21), em todas as plataformas de streaming e no YouTube, o “Pagode da Gica 3”. Com participações especiais de MC Daniel, MC Ryan SP, Vou Pro Sereno, Thales Lessa, Ana Ferr e Andreassi, o projeto, divulgado na íntegra, finaliza com chave de ouro todo o sucesso que a artista conquistou neste 2023.

“Estou muito feliz com tudo o que tem acontecido na minha vida. O Pagode da Gica é um projeto muito especial e que seguirá comigo por toda a carreira. Nesta terceira edição, pela primeira vez, convidei grandes ídolos e amigos para estarem comigo no palco e a energia foi surreal!”, vibra Gica.

No repertório, Gica mesclou canções autorais com releituras de grandes sucessos do pagode e de outros gêneros musicais. Foram captadas em áudio e vídeo 22 faixas. Dentre as canções já conhecidas estão hits de grandes referências da artista como Thiaguinho, Marília Mendonça, Eliana de Lima, Alexandre Pires, Adriana Ribeiro, Os Travessos, Pique Novo, MC Marcinho, Rouge, Joanna, Zezé di Camargo e Luciano, Kid Abelha, dentre outros.

Há um pouco mais de um ano, Gica se preparava para a gravação da primeira edição do PAGODE DA GICA. Até então, ela era um nome desconhecido no mercado e estava prestes a iniciar uma carreira na música. Com poucos recursos e gravado com um celular no Jardim Iporanga, Grajaú, em São Paulo, o projeto viralizou e o nome de Gica começou a pipocar no mercado.

O sucesso foi tanto que meses após o lançamento, Gica gravou a segunda edição do Pagode da Gica, desta vez, na comunidade em que nasceu e foi criada; a Rocinha. Os vídeos das duas edições viralizaram, alcançaram milhões de visualizações e uma das faixas chegou a ser compartilhada pelo jogador Neymar Jr., impulsionando ainda mais o sucesso do trabalho.

Gica coleciona números impressionantes para uma artista em início de carreira e da cena independente. São mais de 1,2 milhões de seguidores no Instagram, mais de 20 milhões de streams, mais de 47 milhões de visualizações no YouTube, mais de 800 mil ouvintes mensais no Spotify e parcerias com grandes nomes da música.

Gica se apaixonou pelo pagode por influência do seu pai que era um grande admirador dos grupos Só Pra Contrariar e Exaltasamba. Estudiosa, aprendeu a tocar pandeiro aos 6 anos. Aos 11 entrou nas aulas de cavaco, aos 12 aprendeu violão e, em seguida, percussão. Atualmente segue em constante desenvolvimento com as aulas de canto que iniciou há mais de dois anos. Multi-instrumentista e considerada uma das grandes revelações do gênero, a artista bebeu na fonte de Beth Carvalho, que ouvia quando pequena, nas rodas de samba que frequentava no Rio de Janeiro. Hoje, acompanha com atenção as oportunidades e os destaques das mulheres no pagode.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A mulherada sempre esteve aí! A gente sempre curtiu e consumiu muito pagode. Hoje, graças a Deus, estamos conseguindo ter mais visibilidade e alcançando novos espaços. A galera está nos respeitando e a tendência é que o movimento cresça ainda mais. Só estamos mostrando o que somos capazes de fazer”.