Pabllo Vittar, Yuri Drummond e selo Exódia: as novidades da semana na música brasileira

Março começou embalado por lançamentos musicais 100% brasileiros. Confira a seleção que preparamos para você e fique por dentro.

Março estreou com muitas novidades na música brasileira. Pabllo Vittar com lançamento que antecede novo álbum, a estreia de Yuri Drummond como cantor e a parceria dentro do selo Exódia fazem parte dos trabalhos mais recentes de artistas nacionais.

Maru2D, Castello Branco e Bruxas também chegam com lançamentos para todos os gostos. Confira esses trabalhos e ainda mais na seleção que o JBr preparou:

Música para “fazer o P”

Lançada na última segunda (5/3), “Ai Ai Ai Mega Príncipe” é a nova música de Pabllo Vittar. Trazendo elementos de ritmos do Norte e do Nordeste, a faixa é uma regravação da Banda Batidão e fará parte do “Batidão Tropical Vol.2”.

Maru2D representando

Na última terça (5/3), a artista Maru2D lançou “Sapiência”. A faixa faz parte do projeto “Perfil” da Pineapple Storm, com edição especial em homenagem ao Dia da Mulher. O audiovisual também está disponível no canal oficial da gravadora.

Cynthia Luz e o álbum viciante

Lançado nesta quinta (7/3), “Ciclo Vicioso” é o novo álbum de Cynthia Luz. A produção conta com 11 faixas, incluindo as “Pegando Carona” e “Angústia”, parceria inédita com MC Leozinho ZS.

Qual é a de Castello Branco?

O artista Castello Branco apresentou, nesta quinta (7/3), o single “Qual é a Sua”. Já disponível em todas as plataformas, a música é o primeiro lançamento do cantor este ano e antecede o próximo álbum do artista.

A estreia de Yuri Drummond

Yuri Drummond chega com a música “Zero a Um”, faixa que marca sua estreia como cantor. O músico, que também é compositor, tem trabalhos gravados por artistas como Preta Gil, Iza, Diplo, Tropikillaz, Luiza Possi e Priscilla. A faixa está disponível nas plataformas digitais.

Para quem gosta de rock

Rock Interplanetário é o nome do novo EP do grupo “Banduzé”. Além do rock, a banda passeia por gêneros como pop e reggae em seus outros trabalhos. A faixa está disponível nas plataformas de áudio.

MC’s se unem em novo EP

MC’s SD9, VND e Lifee se juntaram no EP “GIG”. Lançado nesta quinta (7/3), a produção é do selo Exódia e chega com 6 músicas, além de participações especiais de outros nomes marcantes da cena.

Bruxax e o novo single

A banda Bruxax lançou o single “Dinheiro e Sucesso”. Disponível nas plataformas de áudio, a faixa tem autenticidade e rebeldia em sua essência, que são características do grupo.

Com a música na ponta da língua

“Ponta da Língua” é o novo álbum da cantora Sofia Freire. Com 9 faixas contendo elementos do brega psicodelismo, dark pop e sons cósmicos, o disco é o terceiro trabalho de estúdio da artista e está disponível nas plataformas digitais.

Para questionar e refletir

Lançada nesta sexta (8/3), Ally Dyla lança “Me Priorizar”. A faixa traz reflexões dolorosas, porém necessárias, envolvendo histórias de mulheres vítimas de feminicídio. A canção ficará disponível em todas as plataformas digitais.

Arte infinita

No sábado (9), ocorre o lançamento do álbum “Sete Infinitudes”, do compositor Caio Amon. A produção é uma parceria entre O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) e o Instituto Cultural Torus.