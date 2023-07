Os Paralamas do Sucesso comemoram os 40 anos do relançamento do seu disco de estreia

Essa celebração marca o início da carreira do trio formado por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone

Os Paralamas do Sucesso estão comemorando os 40 anos do lançamento do seu primeiro álbum, “Cinema Mudo”, de uma maneira especial. O disco icônico foi remixado e remasterizado, proporcionando uma qualidade sonora aprimorada. Além disso, a banda também relançará em vinil o seu primeiro compacto, contendo os sucessos “Vital e sua Moto” e “Patrulha Noturna”.

Essa celebração marca o início da carreira do trio formado por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone. Ao revisitar o trabalho feito há quatro décadas, a banda redescobriu a essência e a energia das músicas, mesmo com as limitações técnicas enfrentadas na época. A remixagem do álbum permitiu que os canais de cada faixa fossem digitalizados, sem acrescentar nenhum som novo, resultando em um “novo verniz” para o trabalho original.

Apesar do relançamento do “Cinema Mudo”, Os Paralamas do Sucesso não planejam realizar shows exclusivos com as músicas do disco. Atualmente, a banda está em turnê com o show “Paralamas Clássicos”, apresentando os principais sucessos dos seus 40 anos de carreira. No entanto, eles não descartam a possibilidade de incluir algumas surpresas, como a música “Química”, durante o bis dos shows.

Além disso, a banda tem planos de voltar ao estúdio para gravar novas músicas. Embora ainda não haja uma data definida, os membros da banda afirmam que estão cada vez mais próximos desse momento. Eles sentem a pressão por novidades, mas ressaltam que não estão competindo com o seu próprio sucesso. Quando tiverem algo importante a dizer, eles estarão prontos para gravar um novo álbum.

Os fãs dos Paralamas do Sucesso podem esperar por mais novidades da banda, que continuará se apresentando em shows pelo Brasil e mantendo viva a sua trajetória de sucesso na música nacional.