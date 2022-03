Os astros J Balvin e Ed Sheeran anunciam colaboração inédita 

A informação foi divulgada nas redes sociais; Eles lançaram duas faixas exclusivas, além de outras parcerias

O mundo da música estremeceu no início da tarde desta segunda (21). O astro da música urbana J Balvin anunciou em suas redes sociais uma parceria inédita com o ídolo pop Ed Sheeran. O colombiano e o britânico oiriçaram ainda mais os fãs ao anunciar não uma, mas duas faixas bilíngues e outras parcerias por aí.

“Todas as coisas boas levam tempo. Seis meses atrás, eu estava na academia e falei: ‘Esse homem é parecido com Ed Sheeran. Bom e assim era ele”, disse J Balvin.

“Tomamos um café, conversamos sobre a vida e ficamos com uma vibe boa, criamos uma amizade genuína falando desde o mais simples até como é ser pai… (risos). Em Nova York, combinamos de nos ver um dia no estúdio e bem, depois vocês verão o que fizemos (hehehe), mas as duas primeiras músicas que montamos, ‘Sigue’ e ‘Forever My Love’, estão saindo em breve”, continuou.

“Eu queria que ele conhecesse o mundo do reggaeton e ele me convidou para o mundo dele. Foi incrível ouvi-lo em espanhol e esperamos que vocês gostem tanto quanto nós. Muito amor e paz na terra”, concluiu J Balvin.

Como esperado, apesar de os artistas terem feito o anúncio há pouco mais de algumas horas, as reações nas redes à dupla colaboração de Ed Sheeran e J Balvin não demoraram a chegar. Somente o vídeo que acompanha o anúncio já ultrapassou meio milhão de visualizações.