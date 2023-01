Orquestra exibe concertos no YouTube

Programação traz Gerswhin, Mendelsshon e Schoenberg

A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro (OSTNCS) vai prestigiar o público, a partir desta terça-feira (10/1), com destaques de concertos apresentados durante o ano passado. O equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) aproveita o mês de janeiro, em que os músicos estão em férias coletivas, para disponibilizar performances marcantes de 2022 em seu canal no YouTube.

“Retomamos as publicações no nosso canal de YouTube, celebrando os 125 anos em 2023 do nascimento do compositor norte-americano George Gershwin (1898-1937) em uma de suas obras primas, ‘Rapsódia em Blue'”, atração do dia 10, explica o regente da OSTNCS, Cláudio Cohen. “Gershwin foi um gênio que soube mesclar de forma magistral os elementos da música clássica e o jazz, como vocês poderão conhecer ou ouvir de novo”.

O solo da música de Gershwin, que já foi filme em 1945 (Irving Rapper) e trilha sonora do cult “Manhattan” (1979, Woody Allen), é da pianista russa naturalizada norte-americana Ksenia Knosicova. Junto com a filha violinista, a estadunidense Katya Moeller, formam o “Duo Avita”, que já se apresentou por diversos países com sucesso de público e crítica.

“Katya é um daqueles raros talentos que proporciona grande satisfação de ouvir, dona de uma técnica sólida e uma musicalidade grandiosa. Foi uma grata surpresa para todos nós”, emenda Cohen.

No dia 17, será possível conferir o virtuosismo da jovem violinista na execução do “Concerto para Violino e Orquestra Op.14”, do também norte-americano Samuel Barber (1910-1981). “A obra de Barber é um desafio não só para a solista, mas também para a Orquestra que desempenhou com grande eficiência esse papel”, recomenda o maestro.

O penúltimo concerto de janeiro reúne mãe e filha no “Concerto Duplo para Violino e Piano em Ré Menor”, de Felix Mendelssohn (1809-1847). “É uma peça leve e divertida, que exibe a qualidade da escrita do compositor do romantismo alemão. As solistas atuam de forma brilhante”, recomenda o maestro.

Para fechar o mês, no dia 28, está programada uma obra prima do expressionismo alemão do início do século passado, “Noite Transfigurada Op. 4” de Arnold Schoenberg (1874-1951), representante do dodecafonismo, ainda que essa composição seja anterior à inovação que marcou a música clássica.

“A obra apresenta o diálogo entre dois amantes durante uma caminhada à luz da lua, tem uma grande complexidade tanto no seu discurso musical quanto na dificuldade da performance”, afirma Cohen. O concerto foi executado no Museu Nacional da República em março de 2022.

Programação:

Dia 10/01

George Gershwin – Rapsódia em Blue

para Piano e Orquestra

Solista – Ksenia Knosicova

Maestro Cláudio Cohen

Gravado em julho de 2022 no Cine Brasília

Dia 17/01

Samuel Barber – Concerto para Violino e Orquestra Op.14

Solista – Katia Moeller

Maestro Cláudio Cohen

Gravado em julho de 2022 no Cine Brasília

Dia 24/01

Felix Mendelssohn – Concerto Duplo para Violino e Piano em Ré Menor

Solistas

Ksenia Knosicova (piano)

Katia Moeller (violino)

Maestro Cláudio Cohen

Gravado em julho de 2022 no Cine Brasília

Dia 31/01