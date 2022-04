Grandes nomes da música fizeram diversos lançamentos nas últimas semanas, como Doechii, Jack Johnson e Almost Monday

Grandes novidades internacionais na Universal Music Brasil chegaram nas últimas semanas. Confira abaixo as novidades:

A cantora Doechii lança single “Crazy”

A cantora, rapper, dançarina e fashionista Doechii apresenta hoje seu novo single, “Crazy”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/DCrazyPR . A canção ainda é acompanhada do lyric video. Assista agora: https://youtu.be/ySnmmnDXq2E . Talentosa, disruptiva e autêntica, a artista falou sobre a nova fase de sua carreira: “Eu quero criar uma nova visão, um novo espaço e muita música. Todos estão convidados para o domínio Doechii”. Em março, ela apresentou o single “Persuasive” (https://umusicbrazil.lnk.to/Persuasive), que ganhou um clipe dirigido por Omar Jones.

Foto/Reprodução

O vídeo funde vertiginosamente personalidades, gêneros e cores de maneira fluida (assista AQUI). Nomeada pelo Spotify como “um dos artistas mais necessários de 2022”, Doechii arrancou elogios de Carl Chery, Diretor Criativo do Spotify e Head de Urban Music da plataforma, que afirmou à Rolling Stone que ela é uma das artistas “mais multifacetadas que vimos desde Missy Elliott”. Doechii também foi apontada nas listas “one to watch” das publicações internacionais XXL, Complex, Pigeons & Planes e Hiphopdx. Pelo visto, seu reinado na cena urbana internacional está apenas começando…

Sucesso de J Balvin e Ed Sheeran, “Forever My Love” alcança o 1º lugar da parada Billboard Latin Airplay

“Forever My Love”, a balada de amor que se tornou um mega hit dos superstars globais e ícones culturais J Balvin e Ed Sheeran alcançou o primeiro lugar na parada Latin Airplay da Billboard. Em março de 2022, Balvin e Sheeran lançaram um EP de duas faixas, “Forever My Love” e “Sigue”, esta última figura no primeiro lugar das rádios internacionais do Rio de Janeiro e no Top 10 nas rádios pop de São Paulo, onde demonstram seu incrível talento e capacidade inata de criar músicas de diferentes gêneros e entregar uma sensação musical multicultural ao público. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/SigueSpotifyPR .

Foto/Reprodução

Esta é a 34ª vez que Balvin ocupa o primeiro lugar na parada Latin Airplay, consolidando seu título como o artista mais número 1 na história da Billboard Latin. Ambas as músicas se mantêm firmes no Top 5 da parada e “Forever My Love” garante a primeira vez que Sheeran liderou a parada Latin Airplay da Billboard.

O projeto nasceu de uma amizade orgânica entre as duas lendas da música, quando Sheeran ouviu Balvin falando no ginásio certa manhã e reconheceu sua voz. O que começou como uma conversa despretensiosa se transformou em uma amizade genuína e, quase imediatamente, surgiu uma colaboração.

Os astros Matteo Bocelli e Sebastian Yatra disponibilizam a faixa “Until She’s Gone / Tu Luz Quedó / Un Attimo Di Te”

Hoje, o cantor e compositor italiano Matteo Bocelli e o cantor e compositor colombiano Sebastián Yatra lançam um novo single romântico, com interpretações da música em inglês (“Until She’s Gone”), espanhol (“Tu Luz Quedó”) e italiano (“Un Attimo di Te”). Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/UntilShesGoneTuLuzQuedoPR .

A terna balada que transmite arrependimentos e esperança de reconciliação, é notavelmente executada pelos aclamados vocalistas, que são acompanhados por um piano pungente e cordas crescentes, é complementada com um impressionante videoclipe filmado na ilha mediterrânea de Malta. Assista agora: https://youtu.be/YKv8RFhBW7E .

Foto/Reprodução

Todas as três versões da música foram produzidas por Mauricio Rengifo e Andrés Torres, que dirigiram sucessos multi-platina como “Despacito”, de Luis Fonsi. Matteo Bocelli escreveu a faixa com Jez Ashurst e Emma Rohan (Little Mix, Susan Boyle). Yatra colaborou com Matteo nas letras em espanhol. Matteo Bocelli disse: “’Until She’s Gone’ é uma balada romântica incrível que tive o prazer de cantar com meu amigo Sebastián Yatra. Eu o conheci há dois anos e imediatamente nos conectamos em um nível musical e pessoal. Estou muito honrado em cantar essa música com ele em espanhol, inglês e italiano. É realmente um projeto internacional”.

Sebastián Yatra acrescentou: “Matteo é um artista fantástico e estou profundamente empolgado por cantar uma música tão bonita com ele e por ter a oportunidade de fazê-lo em espanhol, inglês e também italiano. Sempre me inspirei na língua italiana e na música deles, começando com o pai de Matteo, Andrea Bocelli. Matteo e eu tivemos um tempo espetacular em Malta gravando o vídeo e esperamos poder cantar essa música ao vivo muitas vezes”.

Sting traz a colaboração de Kurt no lançamento da nova versão da canção “Por Su Amor”

Sting, vencedor de 17 prêmios GRAMMY®, traz hoje a colaboração do cantor mexicano KURT, em ascensão no cenário pop latino, no lançamento da nova versão em espanhol de “Por Su Amor”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/PorSuAmorKurtPR . A canção ainda tem seu videoclipe apresentado. Assista agora: https://youtu.be/oWXDIEbLYGo .

Foto/Reprodução

O cantor tem uma longa tradição de cantar em vários idiomas, incluindo seu aclamado EP “Nada Como el Sol”, lançado em 1987. “Por Su Amor” é uma adaptação em espanhol de sua música “For Her Love”, de seu novo álbum, “The Bridge”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/PorSuAmorPR . A mixagem é do ganhador de quatro prêmios GRAMMY® Robert “Hitmixer” Orton e a masterização foi feita por Gene Grimaldi, no Oasis Mastering.

Apresentada originalmente em 1985, em seu álbum de estreia, Sting disponibilizou uma nova versão de “Russians” (https://umusicbrazil.lnk.to/RussiansGuitarCelloVersionPR), em que se declara contra a guerra na Ucrânia e para ajudar as vítimas. Os valores arrecadados com a faixa serão destinados a ONGs de auxílio humanitário. Assista agora: https://youtu.be/6w3037nq23o .

Almost Monday disponibiliza o single “Sunburn”

O trio de pop californiano Almost Monday lança hoje sua nova faixa, “Sunburn”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/SunburnPR . Em 2021, eles disponibilizaram seu segundo EP, “til the end of time” (https://umusicbrazil.lnk.to/TilTheEndOfTimePR).

Parte do repertório, o single “live forever” recebeu elogios de publicações como Earmilk, Flaunt, Ones To Watch e muitas outras mais. No início do ano passado, a Alternative Press os elogiou e os incluiu entre os “40 Novos Artistas que Você Precisa Ouvir em Fevereiro” e a GQ Austrália previu que eles seriam um dos “21 Músicos Que Todos Deveriam Conhecer em 2021”.

Foto/Reprodução

A banda também fez sua estreia no festival Lollapalooza e continuou sua temporada de festivais com apresentações no Summerfest, Bonnaroo, BottleRock e no Firefly.

Conheça “One Step Ahead”, o novo single de Jack Johnson

Com mais de 11 bilhões de streams globais, Jack Johnson está de volta com o single “One Step Ahead”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/OneStepAheadPR . A faixa fará parte de seu novo álbum de estúdio, primeiro em quase quatro anos, “Meet The Moonlight”, que já está disponível para pré-venda. Jack Johnson dá início a sua turnê pelos Estados Unidos, em shows já anunciados, além de novas datas ao redor do mundo.

Foto/Reprodução

Karol G disponibiliza a inédita “Un Viaje”, em colaboração com Jotaerre, Alejo & Moffa

Acaba de chegar aos aplicativos de música a inédita “Un Viaje”, canção colaborativa de Karol G, Jotaerre, Alejo & Moffa, que traz a mistura da música urbana e latina, em uma batida que chama todos a dançar. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/UnViajePR .

A faixa chega logo após o sucesso de “Mamiii”, colaboração de Karol G com a cantora americana Becky G, cujo videoclipe já ultrapassou 130 milhões de visualizações no YouTube. Assista agora: https://youtu.be/vb8wloc4Xpw . Em 2021, Karol também foi nomeada a artista mais assistida mundialmente na plataforma da Vevo, com mais 3.11 bilhões de views de seus clipes e vídeos.

Foto/Reprodução

Ela ainda foi homenageada pela RIAA com 15 certificações, em reconhecimento às vendas em massa de sua música, entre elas a Certificação de Diamante pelas vendas de seu álbum “KG0516” (https://umusicbrazil.lnk.to/KG0516PR).

A faixa “We Don´t Talk About Bruno”, da animação “Encanto”, que agora lidera o ranking de músicas da Disney na Billboard

Sucesso das telas e das paradas de música, a nova animação da Disney, “Encanto” (https://umusicbrazil.lnk.to/DisneyEncantoPR), é agora é o maior sucesso de várias gerações de trilhas sonoras dos filmes de animação da companhia.

Foto/Reprodução

A trilha do longa-metragem liderou pela primeira vez a parada de álbuns da Billboard 200, datada de 15 de janeiro, enquanto também alcançou o Top 10 da Billboard Hot 100 com as faixas “We Don’t Talk About Bruno”, de Lin-Manuel Miranda, “Surface Pressure”. A canção de Miranda se tornou a primeira música de um filme de animação da Disney a atingir o topo da parada, desde 1993, onde passou cinco semanas na posição.

Thomas Rhett conta com a participação estrelada de Katy Perry no lançamento de “Where We Started”

O artista country Thomas Rhett traz a colaboração da estrela Katy Perry no emocionante dueto da faixa “Where We Started”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/WhereWeStartedKetyPerryPR . A canção integra o repertório do recém-lançado álbum homônio do cantor. Apresentado no último dia 1º, “Where We Started” (https://umusicbrazil.lnk.to/WhereWeStartedPR) é composto por 15 faixas e ainda traz as participações de Riley Green, Tyler Hubbard e Russel Dickerson. Com mais de uma década de carreira, o cantor já foi cinco vezes indicado ao GRAMMY® e alcançou o topo das paradas com 18 sucessos. Agora, com seu novo disco, o superstar mostra o caminho para uma vitrine de composições prolíficas, trilhas sonoras pioneiras e impulso imparável.

Foto/Reprodução

A sensação do “Bedroom Pop” Gracie Abrams apresenta a faixa “Block Me Out”

Recentemente nomeada como “artist to watch” por diversos veículos, como Pigeons & Planes, Idolator e Vogue UK, Gracie Abrams, que se considera compositora em primeiro lugar, apresenta hoje seu novo single, “Block Me Out”.