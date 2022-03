Nando Reis lança single em parceria inédita com cantor Jão

A canção ‘Sim’ faz parte da série ‘Nando Hits’ e marca encontro inédito de gerações. Música chegou na última terça-feira (29) em todas as plataformas de streaming

Uma ambivalência na delicadeza das relações humanas. Contraponto, antítese e oximoro inevitáveis a canção “Sim”, do músico paulistano Nando Reis nasceu de uma história que rasga o véu do teatro humano da vida e ganhou nova versão na última terça-feira (29), com participação do cantor Jão.

Originalmente lançada em 2006, no disco “Sim e Não”, a música foi escrita a partir de um encontro poético e despretensioso de Nando em um bar num dia chuvoso com um casal que falava sobre ruptura e volta — metáforas de afirmação e negação, como luz e sombra que nomeia o álbum.

Ao captar a ideia da conversa, Nando então percebeu que a moça em questão se chamava Simone, cujo nome desmembrado produz um anagrama que veio a se tornar o nome do disco, “Sim e Não”, além de inspirar o poeta para compor a própria música.

Com a metáfora de um anjo que descende dos céus, trôpego, e coloca-se diante do casal e seu amor proibido, a canção ganhou tons celestiais na voz de Jão, que a divide com Nando. Desta forma, os versos de “Eu quero estar de volta/ Eu quero ter você quando estiver de volta”, preenchidos pelos teclados e backing vocals de Alex Veley, provocam em quem ouve uma imersão contemplativa.

As guitarras são de Walter Villaça, o baixo de Felipe Cambraia e os violões de Sebastião Reis. Pupillo Oliveira toca bateria e também é o produtor da faixa.

“Sim” marca o encontro inédito de gerações que transitam entre a música popular brasileira e suas facetas. Os vocais de Jão trazem novo fôlego à canção que, repaginada, mostra força em seus detalhes iluminados em cada estrofe.

Confira!!!