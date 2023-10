Naldo Benny lança projeto de love songs só com músicas acústicas

“Naldo Bem Romântico” já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm

O funkeiro Naldo Benny acaba de lançar um novo projeto, “Naldo Bem Romântico”, fugindo do seu funk mais conhecido e optando por um som mais calmo, somente acústico. Lançado nesta sexta-feira (6), o novo EP do cantor conta com três love songs inéditas, dedicadas à sua esposa, Ellen Cardoso.

Ouça “Naldo Bem Romântico” nas plataformas digitais.

Naldo fez esse álbum como uma maneira de “relaxar”, conta ele, focando em instrumentações mais simples, para que as letras ficassem em destaque. “Tudo o que eu quero é ouvir músicas calmas, com instrumentação simples, essa é minha vibe, mais limpa, pra relaxar. Logo corri pra criar esse álbum que retrata meus momentos com músicas românticas e simples, direto ao ponto, vibe tipo voz e violão cantando para o meu público como se estivesse ali, pertinho, juntinho”, relata.

Além da disponibilização nas plataformas digitais, o artista também preparou um videoclipe para a faixa-foco de “Naldo Bem Romântico”. Com visuais que combinam perfeitamente com a sonoridade do lançamento, o vídeo será lançado no canal oficial de Naldo Benny, no YouTube, às 20h desta sexta-feira (6).