Música de Hermanoteu na Terra de Godah chega ás plataformas de streaming

Marcello Linhos, integrante e sócio da Companhia de Comédia “Os Melhores do Mundo”, é o autor da música tema de Hermanoteu na terra de Godah, sucesso da cia de teatro brasiliense que virou filme e chega ao canais Telecine neste 12 de fevereiro.

A canção original, distribuída pela GRV Música, Media e Entretenimento, que é composta, produzida e interpretada por Linhos, tem letra escrita por outro membro da trupe, Jovene Nunes. A obra poderá ser conferida a partir de 04 de fevereiro nas plataformas de streaming.



O tema de Hermanoteu na Terra de Godah, é um petardo musical ovacionado ao final do espetáculo que já rodou o Brasil, sendo encenado, também, em Portugal, nos Estados Unidos, em Angola, na Guatemala, em Moçambique e na Argentina. A peça foi criada em 1995, e desde então vem lotando os teatros sempre que sai em uma nova turnê. O sucesso, que começou no palco, invadiu as redes sociais, com várias cenas viralizadas na Internet, com dezenas de milhões de visualizações, agora ganha esse reforço da parte musical nas plataformas.



Parte fundamental para o sucesso do cia de teatro Melhores do Mundo, por sua atuação nos bastidores, Marcelo Linhos tem na música o seu talento mais aflorado. Apesar de ter se iniciado nas artes como ator mirim, aos 8 anos de idade, logo descobriu a música, estudando canto popular na Escola de Música de Brasília.



Com sua Viola Caipira se apresentou além do Brasil, em países como França, Portugal, Estados Unidos, Holanda, África do Sul, Espanha e Moçambique. Em 2016 Marcello Linhos lançou seu primeiro disco infantil intitulado Violinha Caipira com canções originais inspiradas no Cerrado brasileiro, na cultura caipira e na importância do primeiro instrumento de corda a aportar no Brasil: A Viola Caipira. Hoje se dedica além das turnês com Os melhores do Mundo aos shows e apresentações de trabalhos autorais e de interpretação com os trabalhos “Marcello Linhos e Armorial”, “Conte lá que eu Canto Cá” e “Violinha Caipira”.



