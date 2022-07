Milton Nascimento inclui Brasília em turnê de despedida

Show será na Arena BRB Nilson Nelson, às 21h. Os ingressos estarão disponíveis a partir desta quarta-feira (20)

Com uma trajetória que ultrapassa 60 anos de carreira e chega a quase 80 de vida, Milton Nascimento decidiu que chegou a hora de se despedir dos palcos. Em junho, o artista deu início à turnê internacional “A Última Sessão de Música” e, agora, decidiu incluir mais quatro capitais brasileiras para se apresentar. E Brasília está entre elas!

A princípio, a turnê estava agendada para apresentações em 17 cidades (de seis países), e Brasília não estava nos planos. Porém, após uma intensa mobilização feita nas redes sociais, a capital federal e mais outras três cidades ganharam espaços na agenda do artista. Assim, Milton vai passar por:

Porto Alegre (21/08)

Salvador (09/09)

Recife (11/09)

Brasília (15/09)

O show em Brasília será na Arena BRB Nilson Nelson, às 21h. Os ingressos estarão disponíveis a partir desta quarta-feira (20), no site da Ticket 360 ou no app.

“Eu jamais poderia encerrar essa parte da minha vida de tantos anos na estrada sem homenagear aqueles que me acompanham esse tempo todo: os fãs. E essa turnê foi pensada especialmente pra vocês!”, conta Milton. Após 43 discos gravados, cinco prêmios Grammy e o título de Doutor Honoris Causa em música pela Universidade de Berklee, em Boston, Milton se prepara agora para cantar seus maiores sucessos numa turnê que vai passar pelo Brasil, Europa e Estados Unidos.

De acordo com Milton, “seria impossível fazer essa despedida sem colocar no repertório músicas de todas as fases da carreira”. Clássicos como “Ponta de Areia”, “Encontros e Despedidas”, “Travessia”, “Cio da Terra” e “Nos Bailes da Vida”, estarão no set list. “O resto é surpresa”, diz.

Foto: Marcos Hermes

A turnê começou em junho com uma série de shows na Europa, passando por Itália, Inglaterra, Portugal, Suíça e Espanha. Na volta ao Brasil, Milton e banda já tinham datas confirmadas para Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

SERVIÇO

MILTON NASCIMENTO – “ÚLTIMA SESSÃO DE MÚSICA”

DATA: 15 de SETEMBRO (QUINTA)

HORÁRIO: 21h

LOCAL: ARENA BRB NILSON NELSON

ACESSO AO LOCAL: 19h

INGRESSOS:

SUPERIOR – R$ 100,00 (meia)

CADEIRA ANEL – R$ 200,00 (meia)

CADEIRA GOLD – R$ 350,00 (meia)

CADEIRA PREMIUM – R$ 450,00 (meia)

*Ingressos promocionais 1º lote sujeitos à alteração de preços sem aviso prévio.

*MEIA ENTRADA: Estudantes, professores, idosos, profissionais da saúde, pessoas com deficiência e ingresso solidário doando1kg de alimento não perecível.

VENDAS ONLINE:

ticket360.com.br – sujeito à taxa de serviço

Informações: WhatsApp: (011) 99667-5529

– Chat / Central de Ajuda: www.ticket360.com.br/central-de-ajuda

– E-mail: [email protected]

(Horário de atendimento de segunda a sexta-feira das 9h às 18h).