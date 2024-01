Miley Cyrus foi a única estrangeira entre 50 mais tocadas do Brasil em 2023

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A música “Flowers”, de Miley Cyrus, foi a única estrangeira a aparecer entre as 50 mais tocadas do Brasil no ano passado. A faixa aparece na 43ª posição. As primeiras colocações ficaram com “Leão”, de Marília Mendonça, e “Nosso Quadro”, de Ana Castela. A conclusão é da entidade Pró-Música, que representa gravadoras e produtoras brasileiras. Para montar o ranking, foram analisadas as plataformas de streaming Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster. Sertanejo domina a lista, mas há ainda canções de funk, trap e pop. Quarenta e nove músicas são nacionais, e apenas uma é estrangeira. Veja a seguir as 20 músicas mais tocadas segundo o ranking. – “Leão”, de Marília Mendonça

– “Nosso Quadro”, de AgroPlay e Ana Castela

– “Erro Gostoso (Ao Vivo)”, de Simone Mendes

– “Bombonzinho (Ao Vivo)”, de Israel e Rodolffo e Ana Castela

– “Seu Brilho Sumiu (Ao Vivo)”, de Israel e Rodolffo e Mari Fernandez

– “Oi Balde (Ao Vivo)”, de Zé Neto e Cristiano

– “Lapada Dela (Ao Vivo)”, de Grupo Menos É Mais e Matheus Fernandes

– “Tá Ok”, de Dennis e Mc Kevin o Chris

– “Traumatizei (Ao Vivo)”, de Henrique e Juliano

– “Duas Três”, de Guilherme e Benuto, Ana Castela e Adriano Rhod

– “Não Vitalício (Nunca Mais) (Ao Vivo)”, de Matheus e Kauan e Mari Fernandez

– “Eu Gosto Assim (Ao Vivo)”, de Gustavo Mioto e Mari Fernandez

– “Coração de Gelo”, de Wiu

– “A Culpa É Nossa (Ao Vivo)”, de Maiara e Maraisa

– “Love Gostosinho (Ao Vivo)”, de Felipe Amorim e Nattan

– “Novo Balanço”, de Veigh, Bvga Beatz, Prod Malax e Supernova Ent

– “Solteiro Forçado”, de Ana Castela

– “Zona De Perigo”, de Leo Santana

– “Manda Um Oi (Ao Vivo)”, de Guilherme e Benuto e Simone Mendes

– "Quando Apaga A Luz (Ao Vivo)", de Gustavo Mioto e Mc Don Juan