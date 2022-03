Mesmo após sua morte Marília Mendonça continua no topo do Spotify

A cantora segue sendo a artista mais ouvida da plataforma, são 133 dias de liderança do streaming

Já se passaram mais de quatro meses desde sua morte, atualmente o primeiro álbum de Marília Mendonça “Marília Mendonça – Ao Vivo” é o mais ouvido do país no Spotify com 67 semanas no ranking.

Já o projeto “As Patroas”com a dupla Maiara e Maraísa é o terceiro mais ouvido do Brasil. A cantora ainda continua com 11 músicas entre as mais tocadas, e ainda ontem o tão aguardado lançamento da música “50%” parceria com a cantora e ex-bbb Naiara Azevedo, chegou a plataforma depois depois de algumas questões legais serem resolvidas.