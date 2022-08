Megadeth lança o single ‘Soldier On!’

A faixa faz parte do novo álbum do grupo, o 16º de estúdio, intitulado ‘The Sick, The Dying… And The Dead!’

A banda Megadeth lançou a nova música ‘Soldier On!’, single do novo álbum do grupo, o 16º de estúdio, intitulado ‘The Sick, The Dying… And The Dead!’ e que será lançado em 2 de setembro via UMe.

“Pela primeira vez depois de muito tempo, tudo o que precisávamos está no seu lugar neste disco”, disse Dave Mustaine, que destaca que o novo trabalho combina todos os elementos sonoros que fizeram do Megadeth uma lenda do heavy metal.

A banda norte-americana de thrash metal formada em 1983 já havia divulgado os singles Night Stalkers e We’ll Be Back, sinalizando que o próximo disco será realmente diferente.

O guitarrista Kiko Loureiro, o baterista Dirk Verbeuren e o baixista Steve DiGiorgio completam o time responsável pela execução em estúdio do novo trabalho do Megadeth.

Além de Loureiro, outro brasileiro, o guitarrista Daniel Fonseca vai participar do novo trabalho da banda, no clipe da música The Sick, The Dying… And the Dead!.

Estadão Conteúdo.