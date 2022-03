Matisyahu prepara lançamento de álbum homônimo

Dono de grandes hits, como “King Without a Crown” e “One Day”, lançará seu novo trabalho no dia 25 de março

O visual mudou, mas o impacto da arte continua o mesmo. O icônico cantor e compositor Matisyahu leva sua premiada mistura de hip hop e reggae para um caminho pessoal e introspectivo sobre questões mundiais em seu sétimo e homônimo álbum de estúdio. O disco será lançado no dia 25/03.

Pré-venda do disco: https://orcd.co/Matisyahu

“Muito da minha música é sobre tentar trazer todos para uma experiência comigo, e com este disco é uma jornada que estou levando-os”, diz ele. “Espero que ajude a todos a se aprofundarem em si mesmos e a se sentirem mais alegres e positivos do que antes”.

O sétimo álbum de estúdio do artista nova-iorquino Matisyahu chegará para se tornar mais um marco em uma carreira que inclui mais de 5 milhões de cópias vendidas, o hit #1 “King Without a Crown”, a cultuada “One Day”, colaborações com lendas do reggae com Sly e Robbie, e acumulando seguidores por todo o mundo. E esses fãs farão parte de uma experiência nova neste álbum.

Produzido pela dupla colombiana radicada no Brooklyn Salt Cathedral, o “Matisyahu” foi antecipado pelos singles “AM_RICA”, “Keep Coming Back For More” e “Chameleon” – essa última ganhou um um vídeo em português.

Assista ao lyric video “Keep Coming Back For More”: https://youtu.be/UjXEvl6PUyg

Assista ao lyric video “Chameleon”: https://youtu.be/jI-fh1BM1dE

Assista ao lyric video “AM_RICA”: https://youtu.be/O5RUwqCoBqA

Assista ao lyric video em português de “Chameleon”: https://youtu.be/tEShHE_-uUQ

O álbum “Matisyahu” já pode ser adquirido em pré-save e pré-venda.

Siga Matisyahu: https://www.instagram.com/matisyahu/