Matheus Fernandes E Xand Avião juntos em “Balanço Da Rede”

Depois de muita expectativa para o lançamento desta parceria entre Matheus Fernandes e Xand Avião, finalmente pudemos conhecer “Balanço da Rede”

A faixa chega aos aplicativos de música depois de duas semanas do anúncio da colaboração entre os artistas, que deram spoilers da gravação do videoclipe em suas redes sociais. As duas maiores vozes do forró enfim reunidas, em uma faixa inédita e pra lá de animada, tem gerado grande expectativa entre os fãs dos cantores.

MF: “Estou muito feliz por finalmente compartilhar essa música com todos vocês. Foi incrível compor, gravar a faixa e o videoclipe, mas acredito que vai ser ainda mais incrível ver todos vocês ouvindo, curtindo e balançando muito a rede”.

Dirigido por Pedro HD, o audiovisual da canção, que ficou disponível no YouTube de Matheus na manhã desta sexta (25), foi gravado no Porto das Dunas, em Aquiraz/CE, próximo de Fortaleza/CE, terra natal de MF. No belíssimo e tranquilo cenário da praia, Matheus e Xand balançaram a rede e vão nos colocar para dançar com essa canção animada, inédita e que transborda talento.

Xand Avião: “Eu tô muito feliz com a parceria com o MF! A música é uma paulada de boa, tenho certeza que em pouco tempo vai cair nas graças do povo. A rede vai balançar. Prepara o pézinho na parede. O clipe também ficou muito legal, um cenário paradisíaco no meu Ceará! Não percam”.

Produzida por Igow, “Balanço da Rede” é a nova música de trabalho de Matheus Fernandes que, com sete anos de carreira, talento, carisma e amor pela música, arrasta legiões de fãs por onde passa.

Confira!!!