Marvvila faz parceria inédita com Alexandre Pires

“Primeiro Encontro” chega em todas as plataformas nesta sexta-feira (10)

Quem nunca viveu um primeiro encontro com uma intimidade que parecia de anos? Ou então deu um primeiro beijo com a sensação de que a sintonia tem futuro? É sobre essa “conexão surreal” a parceria inédita entre Marvvila e Alexandre Pires, o single “Primeiro Encontro”, que chega em todas as plataformas de música e com lyric vídeo no canal da cantora no YouTube nesta sexta-feira (10).

Unindo duas gerações da história do pagode romântico, o “Primeiro Encontro” entre Marvvila e Alexandre Pires é um single repleto de amor. Como canta o Nêgo Véio: “A gente começou do final / Que conexão surreal / Quando eu vi já tava te amando / E a gente fazendo planos / De um lance tão casual / Olha quem virou um casal”.

O lançamento do single ocorre enquanto a cantora está confinada no Big Brother Brasil. Mas a expectativa é grande para quem está aqui fora. Como conta Alexandre Pires: “Estou muito feliz em ter aceitado o convite da Marvvila para essa parceria. É um prazer apoiar novos talentos do pagode que conversam com a essência desse gênero que é tão vibrante, dançante, romântico e que há tantos anos conquista o público brasileiro. Tenho certeza que nosso povo vai receber muito bem esse trabalho”.

Acompanhe o canal da Marvvila e assista ao lançamento nesta sexta-feira.