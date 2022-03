Marisa Monte, Seu Jorge e Flor lançam o clipe oficial da canção “Pra Melhorar”

Eles se juntaram para publicar, na noite desta quarta (09), o clipe oficial do quinto single do aguardado último álbum da artista, “Portas”

Dirigido por Mariana Jorge, o vídeo de “Pra Melhorar” traz Marisa, Seu Jorge e Flor em um ambiente colorido e iluminado depois de enfrentarem dias chuvosos. Uma representação visual que reforça a mensagem positiva da música: “Lá vem o Sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel. E a luz do céu para inspirar os seus desejos pra fazer você encher o peito e cantar”.

Assista: https://mm.lnk.to/PraMelhorarVideo

Lançado em junho do último ano, “Portas” – o primeiro álbum solo de Marisa Monte em uma década – já ultrapassa 55 milhões de streams combinados, além de ter sido nacionalmente e internacionalmente aclamado pela crítica, incluindo veículos como El País, Vogue, Clarín, Le Monde e La Nación. Composto por 17 músicas, o álbum traz colaborações com parceiros de longa data, como Arnaldo Antunes, Seu Jorge, Nando Reis, Pretinho da Serrinha, Dadi, Silva e Pedro Baby, assim como parcerias inéditas na carreira da artista, com Jorge Drexler, Chico Brown, Marcelo Camelo e Flor.

Mais recentemente, Marisa Monte iniciou uma turnê nos Estados Unidos, com shows em 10 cidades – a maior da carreira da artista até o momento –, que teve início neste mês de março com um show esgotado em Fort Lauderdale, na Flórida, e continuará por cidades importantes, como Minneapolis, Boston, Chicago, Nova York, Los Angeles e mais. Antes de terminar a turnê internacional, ela irá ainda se apresentar no Reino Unido, França, Portugal, Itália, Espanha, Argentina, Uruguai e Chile.

Foto/Reprodução

PORTAS INTERNATIONAL TOUR 2022

MAR 04 – US/FT LAUDERDALE – BROWARD CENTER

MAR 06 – US/ATLANTA – BUCKHEAD THEATRE

MAR 10 – US/NORTH BETHESDA – STRATHMORE

MAR 12 – US/MINNEAPOLIS – STATE THEATRE

MAR 15 – US/CHICAGO – THE VIC

MAR 17 – US/STAMFORD – THE PALACE

MAR 19 – US/BOSTON – BERKLEE PERF. CENTER (SOLD OUT)

MAR 20 – US/BOSTON – BERKLEE PERF CENTER

MAR 22 – US/NEW YORK – TOWN HALL

MAR 23 – US/NEW YORK – TOWN HALL

MAR 25 – US/BERKELEY – UC THEATRE

MAR 27 – US/LOS ANGELES – ROYCE HALL

JUN 23 – UK/LONDON – BARBICAN CENTRE

JUN 24 – FR/PARIS – SALLE PLEYEL

JUN 28 – PT/PORTO – SUPER BOCK ARENA

JUL 05 – PT/LISBOA – FESTIVAL JARDINS DO MARQUÊS

SET 23 – ARGENTINA – GRAN REX

SET 27 – UY/ MONTEVIDEO – AUDITORIO NACIONAL ADELA RETA

OUT 01 – CHILE – TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

OUT 02 – CHILE – TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

Ao longo da carreira, a quatro vezes vencedora do Grammy Marisa Monte ganhou inúmeros prêmios e reconhecimentos nacionais e internacionais, incluindo a citação de dois de seus discos na lista dos 100 melhores álbuns da história da música brasileira, da revista Rolling Stone: “MM” (1989) e “Verde, Anil, Amarelo, Cor de Rosa e Carvão” (1994). Com mais de 15 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo ao longo de uma carreira de mais de 30 anos, Marisa Monte é uma das principais artistas nacionais de sua geração, com enorme força criativa em suas performances ao vivo, assim como qualidade consistente em toda sua discografia – a novo disco não sendo uma exceção.

Escute o álbum “Portas”: https://mm.lnk.to/Portas

Redes de Marisa Monte: Instagram | Facebook | Twitter