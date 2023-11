Mariana Cavanellas volta de vez à cena com o single “EGO”

A faixa estará disponível em todas as principais plataformas digitais, via ONErpm, nesta sexta-feira (3)

Mariana Cavanellas, co-fundadora das bandas Lamparina (2017) e Rosa Neon (2019), está de volta à cena musical com o lançamento de seu mais recente single, “EGO”. A faixa estará disponível em todas as principais plataformas digitais, via ONErpm, nesta sexta-feira (3) e será acompanhada por um visualizer que estará disponível no canal oficial da cantora no YouTube.

O novo lançamento, “EGO”, é um bolero pop que aborda uma história de amor malsucedida devido ao excesso de vaidade. A música é uma produção de Thiago Braga, repleta de elementos latinos.

Mariana Cavanellas descreve “EGO” como o início da apresentação de seu primeiro álbum de estúdio, intitulado “DNA”. A faixa destaca as artimanhas da sedução, a competição e as complexidades dos relacionamentos afetados pelo ego. A artista revela: “Essa música eu escrevi bem nova, devia ter uns 15 anos… e pouca coisa mudou com relação às coisas que vivo de forma íntima. Ainda tem muita vaidade solta por aí, por isso ‘EGO’ é a primeira. É algo primitivo e importante para qualquer ser humano sobreviver”

Mariana Cavanellas é uma artista multifacetada e reconhecida, navegando entre diferentes gêneros, como bossa nova e funk, tendo ainda colaborado com grandes nomes da cena musical brasileira, em especial de Minas Gerais, como Djonga, FBC, Hot e Oreia, e Tropkillaz. Sua carreira inclui turnês nacionais e internacionais, sendo indicada em 2021 ao MVF na categoria de Melhor Videoclipe Nacional Estreante com a música “Eu e Tu”, produzida por Tropkillaz.

Recentemente, Mariana Cavanellas foi agraciada com o prêmio de Melhor Clipe pelo Salão das Artes em Portugal, em reconhecimento à sua atuação no audiovisual “Aqueles Homens”.

Mariana Cavanellas continua a encantar e cativar audiências com sua música autêntica e emocional. O lançamento de “EGO” é apenas o começo de uma jornada musical emocionante que promete deixar uma marca indelével na cena musical brasileira e internacional.