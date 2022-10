‘Maria Maria’ é a música mais regravada de Milton Nascimento

Segundo a pesquisa, a música de Milton mais regravada até hoje é Maria Maria, uma parceria com Fernando Brant

Elis dizia que ele tinha a voz de Deus. Milton Nascimento faz nesta quarta, 26, 80 anos, ainda considerado um dos mais importantes artistas do País. Enquanto faz sua última turnê pelo Brasil, chamava A Última Sessão de Música, seu nome e sua obra são celebrados em muitos projetos. Usando a data como gancho, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais) divulgou um estudo sobre as composições e regravações do cantor.

Segundo a pesquisa, a música de Milton mais regravada até hoje é Maria Maria, uma parceria com Fernando Brant. Ela possui 144 regravações ao todo e se tornou sua música mais tocada nos últimos 10 anos Maria Maria foi lançada em 1978, no álbum Clube da Esquina 2.

Ao todo, Milton Nascimento conta com 401 obras musicais e 1.191 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. Aqui vai o ranking das músicas mais tocadas de Milton Nascimento no Brasil nos últimos 10 anos:

Maria Maria – Fernando Brant / Milton Nascimento

Clube da esquina N. 2 – Marcio Borges / Lo Borges / Milton Nascimento

Encontros e despedidas – Fernando Brant / Milton Nascimento

Canção da América – Fernando Brant / Milton Nascimento

Travessia – Fernando Brant / Milton Nascimento

Nos bailes da vida – Fernando Brant / Milton Nascimento

Bola de meia, bola de gude – Fernando Brant / Milton Nascimento

Nada será como antes – Ronaldo Bastos / Milton Nascimento

Coração de estudante – Wagner Tiso / Milton Nascimento

O cio da terra – Chico Buarque / Milton Nascimento

Cuitelinho – Paulo Vanzolini / Antonio Xando / Wagner Tiso / Milton Nascimento

Fé cega, faca amolada – Ronaldo Bastos / Milton Nascimento

Paula e Bebeto – Caetano Veloso / Milton Nascimento

Cravo e canela – Ronaldo Bastos / Milton Nascimento

Ponta de areia – Fernando Brant / Milton Nascimento

Canções e momentos – Fernando Brant / Milton Nascimento

Clube da esquina – Marcio Borges / Milton Nascimento / Lo Borges

Certas canções – Tunai / Milton Nascimento

Vera cruz – Milton Nascimento / Marcio Borges

Cais – Ronaldo Bastos / Milton Nascimento

Estadão Conteúdo