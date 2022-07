Maísa Arantes faz show de lançamento do EP “Peripécia Brasileira”

Em edição única, o show chega nesta terça (12) ao palco do Sesc Garagem em meio às comemorações juninas

A cantora Maísa Arantes lança nesta terça-feira (12) o EP “Peripécia Brasileira”. A festa está marcada para o Teatro Sesc Garagem, na 913 Sul.

Com direção musical e arranjos de Maísa Arantes e Marcelo Neder, o espetáculo transita na fronteira entre o forró pé-de-serra, a cultura popular e a música brasileira em geral. O show contará com amplo repertório autoral, refletindo a trajetória da artista, com composições de sua autoria ou em parceria com Marcelo Neder. Uma das canções do álbum é assinada pelo artista Túlio Borges.

A apresentação promete arrebatar corações e ser muito dançante, dispondo até de uma pista aberta para os pés-de-valsa, ou melhor: pés-de-forró! O espetáculo visa a experimentação de novos caminhos para música popular e para a rabeca brasileira, em particular, superando limites entre o tradicional e o moderno. O show será no dia 12 de julho, terça-feira, às 20h, no Sesc Garagem da 913 Sul, com ingressos a R$ 20 a inteira.

Músicos e convidados

A banda que acompanhará Maísa vem com grandes nomes da música da cidade: Marcelo Neder, no Violão; Caetano Bartholo, na sanfona; Nathália Marques no triângulo, percussões e backing vocal; Jéssica Santos, no pandeiro, percussões e backing vocal; Luciano Magno, na zabumba e Merê, no baixo elétrico. E o show contará ainda com a participação especial de artistas convidados: Mariana Sardinha, no cavaco; Cristina Porto, no fagote; Gabriel Tomé, na percussão; Leo Araújo, no violão e André Vilela, no triângulo.

Maísa Arantes

Maísa Arantes é rabequeira e forrozeira de Brasília. É cantora, instrumentista (pífano e rabeca), compositora, professora e arranjadora. Iniciou seus estudos na Escola de Música de Brasília; posteriormente licenciou-se em Música na Universidade de Brasília. A trajetória da artista passa por grupos como Mestre Zé do Pife e as Juvelinas, Chinelo de Couro, Forró do B, Quadrilha Arroxa o Nó e Mamulengo Fuzuê. Maisa Arantes realiza regularmente o Baile da Maisinha, espalhando o forró e a cultura popular por toda parte. É fundadora da Orquestra de Rabecas de Brasília, assim como da pesquisa Rabeca Sertaneja. Dedica-se à cultura popular, ao forró pé-de-serra e à música brasileira. Maísa Arantes é também compositora de trilha musical para teatro e cinema.

SERVIÇO

Show de Lançamento do EP “Peripécia Brasileira”, de Maísa Arantes

Quando: 12 de julho, terça-feira, 20h

Onde: Sesc Garagem 913 Sul

Entrada: R$20 inteira

Classificação etária: livre

Vendas antecipadas pelo link: https://bityli.com/odJitc

Vendas no local a partir das 19h30