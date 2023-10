Luizinho Lopes lança álbum nas plataformas digitais e em vinil

“Como Seria Explodir Um Amor Tão Concreto Duro de Partir?” é o novo trabalho independente do artista mineiro

O compositor, cantor e violonista Luizinho Lopes lança, nesta sexta-feira (6), o álbum “Como Seria Explodir Um Amor Tão Concreto Duro de Partir?”. Além das plataformas digitais, o novo trabalho terá versão no formato de disco de vinil.

Das 10 faixas do álbum, nove são composições do próprio Luizinho. Vários artistas participam da obra: a canção “Em Menos de Um Minuto” traz o romancista Luiz Ruffato; já a cantora Natália Vargas está presente nas músicas “Canção de Ninar Mãe”, “Hóstia da Noite” e “Mudou o Tom“; por fim, “Órbita” é embalada pela Orquestra Sinfônica de São Petersburgo, da Rússia.

A ideia central da nova produção é fugir das questões banais dos dias atuais, flutuando pela consistência da música popular. “Das 10 músicas, sete foram compostas durante a pandemia, e isso deu um tom de neblina no álbum, trazendo à tona indagações que não deixam de me permear até hoje, apesar de já estarmos, de certa forma, confortavelmente distanciados daquela atmosfera de peste — semelhante à que rondou a Idade Média no século XIV”, explica Luizinho Lopes. “Tudo que eu queria no momento em que compunha as músicas era proteger-me do medo que me rodeava constantemente à espera de um descuido, e do desespero pela situação de isolamento provocada pela pandemia”, revela.

Para Luizinho, o fato de o novo disco ser bastante poético é o que vai trazer ouvintes à obra. “Acredito que o que possa aproximar-me de um novo público é a maneira como delineio a minha música neste novo álbum, dando ainda mais ênfase à poesia. A poesia tem o condão de trazer a reflexão de forma lúdica”, destaca.

O álbum também chega no formato de vinil. Arte: Divulgação

A produção é da flautista Salomé Viegas. “Salomé, que está em meus trabalhos desde o meu primeiro disco (um LP gravado em 1990, intitulado “Nem Tudo Que Nasce É Novo”), foi fundamental na arregimentação de grande parte dos músicos que participaram do álbum e na escolha do estúdio onde a quase totalidade das gravações foi feita”, conta Luizinho.

Sobre o artista

Com uma carreira sólida no cenário musical, Luizinho Lopes é de Pirapora-MG, mas foi radicado em Juiz de Fora-MG. O artista conta com oito álbuns, um clipe e várias composições gravadas por outros cantores. Através de suas canções, Luizinho vem se expressando ao longo dos mais de 40 anos de estrada.

“Esse momento [o de compor] é o mais gostoso do processo, onde me debruço sobre o violão, indo ao encalço da ideia original que vai se transformando ao longo do caminho, como uma pessoa que vai se aprontando durante o percurso, olhando-se no espelho, pinçando um fio desgrenhado da sobrancelha, para chegar bem bonita numa cidade nova, desconhecida. Seja uma frase melódica ou uma frase feita de palavras, tanto faz. Aos poucos, uma vai se aglutinando à outra, formando uma estrutura só, semelhante à edificação de uma obra arquitetônica. A conclusão do processo tem o poder de me deixar vazio por um breve instante, numa sensação de que tudo que havia dentro de mim escapuliu sorrateiramente para um novo ambiente.”

Com o novo lançamento, Luizinho, já deixa claras suas próximas ideias: “Dentre alguns desejos, dois se salientam. Um deles é uma espécie de peça teatral que mistura música com poesia, um monólogo onde ficarei no palco acompanhado tão somente de meu violão, tecendo considerações sobre o processo criativo — tema que me acompanha por toda a vida, talvez porque nunca conseguirei desvendá-lo. O outro desejo é o de realizar e gravar um espetáculo ao vivo com minhas músicas, acompanhado por uma orquestra”, pontua.

