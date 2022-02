Luísa Sonza estrela o terceiro episódio do ‘Umusic Studio’

A Universal Music Brasil disponibiliza hoje (23), em seu canal oficial no YouTube, o terceiro episódio do UMusic Studio

No episódio, apresentado pelo influenciador Igor Saringer, Luísa relembra toda a concepção do álbum “DOCE22”. A cantora revelou que, desde então, já possui mais composições mais tristes que “Penhasco”, um dos grandes sucessos do álbum e faixa queridinha dos fãs.

Então esperem que lá vem sofrência! No programa, Luísa também conta como foi a gravação de seu clipe e de sua coreografia, que rendeu à cantora alguns arranhões no joelho.

O programa também teve a sua primeira convidada internacional: a jovem cantora Mariah Angeliq. Hoje uma das mais importantes e influentes artistas do segmento urbano atual, a artista de ascendência porto-riquenha e cubana colaborou com Luísa Sonza no sucesso “ANACONDA *O*~~~”.

Confira!!!