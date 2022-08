Luísa Sonza conquista 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify

O crescimento também é refletido em suas redes sociais, onde a artista bateu cerca de 30 milhões de seguidores no Instagram

Luísa Sonza alcançou o marco de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a maior plataforma de streaming de música do mundo. Esse é o maior pico da história da carreira da cantora dos hits Cachorrinhas e Coração Cigano, a mais recente parceria com Luan Santana. O crescimento também é refletido em suas redes sociais, onde a artista bateu cerca de 30 milhões de seguidores no Instagram.

Ao Estadão, Luísa contou que o número é resultado de muito trabalho e dedicação. “Alcançar esse marco de 10 milhões de ouvintes foi algo, acima de tudo, muito recompensador, esse número representa diversas conquistas dentro da minha carreira, entre elas o fato de eu ser uma das artistas femininas mais ouvidas no Brasil. E tudo isso não seria possível sem os meus fãs e a minha equipe, todo o apoio que eles me deram foi crucial”, destacou.

Será que a cantora possui alguma “fórmula especial” para alcançar tamanho sucesso? Sonza garante que não. “Não acredito que não seja um segredo a fórmula para estar aqui, esse momento que estou vivendo é consequência de todo trabalho árduo, de todas as estratégias, de saber mesclar o que está em alta no mercado e, ao mesmo tempo, ter essa preocupação em trazer algo autoral. Tudo na minha carreira é pensado, nós realmente construímos cada detalhe de cada era do nome Luísa Sonza”, disse

“Eu e minha equipe alinhamos simplesmente tudo, a área de marketing, de moda, de dança, a parte de shows, tudo tem que estar casado com o conceito de cada era. É realmente um trabalho em equipe, e chegar a esse marco com certeza é fruto disso. Para falar a verdade, esse é o meu conselho para as artistas que estão começando agora, sempre tragam muito conceito, estudem referências, saiam sempre das suas próprias bolhas culturais, tragam identidade musical e visual muito autênticas, o mercado de música clama por personalidade e diferencial.”

Luísa Sonza tem ganhado cada vez mais destaque nos charts. Os últimos três lançamentos conseguiram alcançar o primeiro lugar no ranking de músicas brasileiras mais escutadas na no streaming, inclusive Cachorrinhas, single solo mais recente que perdurou no topo durante quatro dias seguidos. Já a música Coração Cigano ocupa o sexto lugar na lista do Spotify e já possui mais de 11 milhões de visualizações no YouTube.

Turnê O Conto dos Dois Mundos

Na última segunda-feira, 15, Luísa Sonza anunciou a nova turnê O Conto dos Dois Mundos, projeto que inicia um novo momento da sua carreira. O primeiro show será no Rock in Rio e visa revisitar momentos importantes da trajetória da artista, ao mesmo tempo em que apresenta os primeiros spoilers da nova era.

“O público pode esperar uma experiência imersiva que atravessa toda a minha carreira, nós vamos relembrar momentos marcantes da minha trajetória ao mesmo tempo que vamos trazer spoilers do que o público pode esperar no futuro. A prévia do show vai ser estreada no Rock in Rio, mas a versão completa do projeto, que tem duração de mais ou menos quatro a cinco horas, será realizado no dia 1º de outubro e as vendas começarão amanhã (quinta-feira, 18)”, finalizou a artista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo