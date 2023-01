Ludmilla confirma sua presença no Palco Mundo do Rock in Rio 2024 e no The Town

A cantora deu detalhes e expôs sua felicidade ao estar presente como atração principal dos eventos

Ludmilla usou seu perfil do Twitter na noite da última quinta-feira, 12, para revelar aos seus fãs que será uma das headliners do Rock in Rio 2024. A funkeira, que na última edição arrastou uma multidão para o Palco Sunset, agora se apresentará no Palco Mundo, o principal do evento.

Ela também contou que é uma das atrações do festival de música The Town, evento também do empresário Roberto Medina. O evento acontece em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, e a artista se apresenta dia 07 de setembro. Outros nomes confirmados são o da banda Foo Fighters, também no palco Skyline, Ney Matogrosso, Iza e Criolo.

A presença de Ludmilla num palco secundário no Rock in Rio geraram críticas, e na época, fãs atribuíram uma fala de Anitta para a colega de profissão.

“E para quem está dizendo que estou incomodada com o show de fulana. Independentemente das minhas questões pessoais, minha opinião profissional é que deveria ter sido colocada no lugar respectivo ao seu sucesso: palco Mundo. Então isso tem a ver com um buraco muito mais embaixo”, falou a dona do hit Envolver.

