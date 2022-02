Lucas Lucco lança o clip de “Coisa Indecente” parceria com Mc Zaac

Canção faz parte da terceira temporada do projeto ‘Rolê Diferenciado’, lançado em 03 de fevereiro

Além de dividirem os vocais da inédita “Coisa Indecente” – que ganha videoclipe no YouTube nesta sexta-feira (18), às 12h – Lucas Lucco e MC Zaac compartilham a produção musical da faixa ao lado do DJ Yuri Martins e, também, a composição, junto dos parceiros Paulinho Cokito, Jujuba Neto e Shylton Fernandes.

Lucas: “Foi uma honra receber o Zaac no meu projeto e poder contar com todo o talento e o carisma dele. Além de cantarmos juntos, ele ainda escreveu e produziu a música comigo. A mistura de ritmos é o que faz esse Rolê ser Diferenciado. Ficou incrível demais!”

Repleto de cores vibrantes, um cenário temático com palco em 360° e diversos carros esportivos, a música faz parte da Temporada #3 de “Rolê Diferenciado”, projeto gravado em Goiânia, que teve a primeira e segunda temporada lançadas, respectivamente, em setembro e novembro de 2021.

Zaac: “Fiquei muito feliz com o convite de colaborar com o Lucas Lucco no Rolê Diferenciado. Conseguimos fazer uma parceria muito maneira com o Yuri Martins em ‘Coisa Indecente’, a música tem uma melodia envolvente, ficou bem funk e tá demais. A gravação também foi muito divertida e ter o contato com o público na gravação ao vivo valeu muito a pena”

O vídeo dessa mistura dançante de sertanejo e funk é o terceiro a chegar à plataforma de vídeo, na sequência do sucesso “Amava Nada”, feat de Lucas com a saudosa Marília Mendonça. O audiovisual dessa parceria já se aproxima de 8mi de visualizações e está em alta no YouTube desde sua estreia na plataforma, em 04 de fevereiro. O sertanejo ainda vai lançar, nas próximas sextas-feiras, os videoclipes de “Só As Verificadas” e “Mil Camas”, respectivamente.

Sobre Rolê Diferenciado

O audiovisual foi gravado no final de 2020, no estacionamento de um Shopping Center na cidade de Goiânia/GO. E um palco 360° com carros esportivos estacionados a sua volta, Lucas gravou um repertório de 21 faixas inéditas, sendo 80% delas composta por ele, que conta “cuidei com muito carinho da sonoridade desse trabalho e quis unir a essência do sertanejo com violões de nylon, por exemplo, à percussão cheia de elementos sintéticos, e fazendo a mistura do funk, do trap e do rap a esse som”.

Para participar com ele deste trabalho inovador, Lucas convidou alguns amigos de cenas diferentes da música. São eles: nossa saudosa Marília Mendonça, além de Dilsinho, Gaab, Diego & Victor Hugo, Dj Guga, Tierry, MC Don Juan, DJ Yuri Martins e MC Zaac, Guilherme & Benuto e DJ Gm e MC Marks. O lançamento do projeto será dividido em quatro temporadas, sendo as três primeiras com as participações especiais e a última, para encerrar com chave de ouro, uma temporada acústica.