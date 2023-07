Lucas Hamu lança o guia musical interativo e gratuito “Na Trilha”

De fácil navegação, aplicativo traz uma base de dados inicial de mais de 170 playlists autorais e mais de 1000 álbuns

O artista Lucas Hamu lançará, neste sábado (15), o aplicativo “Na Trilha”. Trata-se de um guia musical interativo, gratuito, que guarda uma base de dados inicial de mais de 170 playlists autorais e mais de 1000 álbuns. O lançamento ocorre no Objeto Encontrado (102 Norte), a partir das 18h.

Hamu realizou profunda pesquisa musical para organizar o app, dando atenção à diversidade de artistas, épocas e regiões. O objetivo, segundo o artista, é promover descobertas e estimular a curiosidade dos usuários, “como um protesto ao poder dos algoritmos na formação de gostos e preferências”.

Para o desenvolvimento do app, Hamu contou com o apoio do desenvolvedor e designer Derick Lima. O “Na Trilha” promete ser de navegação simples e intuitiva. “O conteúdo é bem dinâmico e sugere álbuns e playlists que se adaptam à navegação de cada usuário”, conta Lucas.

O evento de lançamento contará com a presença da feira de discos e fotografia analógica Gambiarra. “Também vai ter muita música em parceria com a festa Ondas Tropicais”, convida Lucas Hamu.

O projeto se sustenta por meio de financiamento coletivo, presente na plataforma do Apoia.se.

Serviço:

Lançamento do app “Na Trilha”

Data: 15 de julho (sábado) às 18 horas

Local: Objeto Encontrado (CLN 102, Bloco B, Loja 56 – Asa Norte)

Entrada gratuita e classificação indicativa livre