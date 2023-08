“Logo Logo”, de Ícaro & Gilmar com Hugo & Guilherme, chega às plataformas

O single vem para somar mais um grande sucesso na discografia de Ícaro e Gilmar, que se consolidam cada vez mais em seu nicho

Donos de uma das vozes mais marcantes do sertanejo e de hits como “Imperfeitos” e “Não Me Esquecerás”, Ícaro & Gilmar disponibilizam feat inédito com Hugo & Guilherme, duo em alta nos aplicativos de música. O single vem para somar mais um grande sucesso na discografia dos amigos, que se consolidam cada vez mais em seu nicho. “Logo Logo” chega às plataformas de áudio às 21h desta quinta (17) e ganha um videoclipe no dia seguinte, às 10h no YouTube.

A canção é uma composição de Hugo Henrique, Normani e Renato Campero e promete ser o novo hino daqueles que tiveram seu coração partido, sofreram desilusões amorosas ou simplesmente gostam de uma boa sofrência.

