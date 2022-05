Leon Correia lança novo single ‘Sentada Com Amor’

A faixa do cantor, que já está disponível em todas as plataformas digitais, promete ser mais um Hit do país

Leon Correia lança Single novo que promete ser mais um Hit do Brasil. Com o estilo musical que vem conquistando e ainda predomina todo o país, o forró/piseiro, que é a característica principal do artista. A nova música vem recheada desse tempero brasileiro.

Gravada na capital do forró, Fortaleza-CE e com o renomado produtor musical Júnior Gaspar, “Sentada Com Amor” é a primeira música gravada neste primeiro semestre de 2022 pelo artista.

O Single também vem com a participação impactante e ousada da DJ Adah, que recebeu o convite do cantor e que de imediato aceitou logo o desafio, uma vez que seu FEAT é inédito no cenário de cantores.

A música foi lançada no dia 12 de maio nas plataformas digitais e o clipe oficial também já está disponível no YouTube.

“Esse trabalho será o primeiro de muitos que vem ao longo desse ano , com uma roupagem diferenciada e marcante que o mercado musical ainda não viu. Vem aí o DVD SURREAL”, revela Leon.