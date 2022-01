Léo Santana lança o álbum “GG Astral nesta sexta-feira

O lançamento vem acompanhado de dos clipes “Toma”, com participação de Ludmilla, e “Bregadão”

O cantor Léo Santana, lançou nesta sexta-feira (14), o tão aguardado álbum “GG Astral” com dez músicas, com os hits ”Destampei” e ”Revoada” e mais oito inéditas. O projeto ainda conta com dois clipes, “Bregadão” e “Toma” em parceria com a cantora Ludmilla.

Em coletiva de imprensa feita na tarde da última quinta-feira (13), o artista contou quais foram suas inspirações para o seu trabalho, como está conciliando tudo com a paternidade e relembrou uma parceria marcante com a cantora Marília Mendonça que faleceu em novembro do ano passado.

Léo contou que se sente um multi artista e que suas músicas são feitas para agradar diversos públicos diferentes. Durante a conversa ele explicou o por que do nome do novo álbum “GG Astral”, “Tem haver com astral, alegria, sou um cara extrovertido e alegre e a parte do astral, e de astrologia, de cada um se entender com o seu momento, de ouvir a sua música”.

Em possíveis futuras parcerias, ele contou que tem interesse em gravar com a Iza e com a dupla Henrique e Juliano, deu graças a Deus por ter conseguido gravar com a cantora Marília Mendonça “Gravei o último trabalho dela, o todos os cantos, participei em Salvador com a música Apaixonadinha”.

O cantor se tornou pai durante a pandemia da pequena Liz fruto do seu relacionamento com dançarina e influencer Lore Improta, “Eu sou um paizão, babando o tempo todo, vira e mexe eu ligo por face time para matar a saudade”.

O seu novo álbum “GG Astral”, já está disponível em todas as plataformas digitais.