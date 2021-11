Leandro da Silva estreia na label brasileira, Reven Beats com o single ‘Running From You’

O artista é destaque nos dois principais rankings de música eletrônica do mundo: DJ Mag e 1001Tracklists

Leandro da Silva vive um momento de celebração: após ver seu nome pelo 5º ano consecutivo no ranking da 1001Tracklists, principal chart de tracklists dos sets de DJs ao redor do mundo e crescer mais de 30 posições no TOP 150 DJs, da DJ Mag, figurando na posição #109 no ranking baseado em popularidade, o produtor faz sua estreia na label brasileira, Reven Beats com o single ‘Running From You’, em parceria com o produtor, IYFFE e a cantora Ada Liz.

“Sem dúvidas é um momento muito importante na minha carreira, acho incrível estar tão perto do TOP 100 e viver esse momento de reaproximação com o Brasil, seja em collabs com outros produtores nacionais ou lançando por gravadoras brasileiras.”

Ouça a track Running From You

Perfeita para ser ouvida tanto na rádio como em diversas playlists das plataformas de streaming, ‘Running From You’ tem vocal catchy, percussão marcante e casa tanto com a atmosfera mais densa de um club quanto com um sunset inspirador.

Leandro da Silva. Foto: Divulgação

“Gosto do equilíbrio que consegui passar entre o groove e o vocal, é uma track dançante, divertida e que já tive oportunidade de tocar em algumas pistas pela Europa. A recepção da galera tem sido muito boa!”

Com 10 músicas lançadas apenas em 2021, Leandro tem algumas cartas na manga esperando a virada do ano para lançar: um lançamento importante pela Armada logo no início de 2022 e uma parceria inédita com o DJ e produtor brasileiro, Bhaskar.

