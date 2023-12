LEALL lança o disco “Eu Ainda Tenho Coração”, pela Rock Danger

Produção já está disponível nas plataformas digitais, via ONErpm

Nesta quarta-feira, 13 de dezembro, LEALL abre um novo capítulo em sua carreira musical com o lançamento do álbum “Eu Ainda Tenho Coração”. O projeto, sob o selo Rock Danger, já está disponível em todas as plataformas digitais, via ONErpm.

Ouça “Eu Ainda Tenho Coração”: https://onerpm.link/EuAindaTenhoCoracao

O álbum apresenta 12 faixas inéditas, incluindo o já lançado single “O Crime e a Música”, que além de abrir os trabalhos no disco, já alcançou mais de 1 milhão de streams nas plataformas de música e contou com as participações especiais de Xamã, Ryu e the Runner.

Além disso, colaboram para o álbum Sain – em “Vivência Maldita”, e grandes produtores, como Erick Jay, Babidi, Nagalli, meLLo, Neconbeat, Pedro Apoema, Rocco e Pugli. No canal do YouTube de LEALL, que conta com mais de 150 mil inscritos, será disponibilizado visualizers das faixas.

LEALL é nascido e criado na zona norte do Rio de Janeiro. Com mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, ele atingiu reconhecimento com hits como “Cachorrada” e “Faça Dinheiro, Se Mantenha Vivo”. Após assinar contrato com a Rock Danger em 2022, o artista continuou a consolidar sua presença com o EP ROCK DANGER WORLDWIDE CHILE e o lançamento de “SUV Prata”.