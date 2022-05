Larissa Manoela lança álbum e diz estar ‘mais madura, sensual e papo reto’

Aos 21, atriz e cantora destaca amadurecimento dos últimos tempos

FERNANDA PEREIRA NEVES

SÃO PAULO, SP

Larissa Manoela está em nova fase. Aos 21 anos, a atriz e cantora já tinha mostra seu amadurecimento na TV e no cinema, mas agora quer mostrar que cresceu também na música, com o álbum “Larissa Manoela a Milhão”, que ela lança nesta sexta-feira (20).

O novo trabalho chega após três anos. As primeiras gravações aconteceram ainda em 2019 e, como quase tudo no mundo artístico, foram paralisadas pela pandemia. Novas gravações aconteceram em 2020, além de muita lapidação, até a conclusão agora.

“Acho que tudo isso teve como lado positivo o amadurecimento, pude trabalhar bem essas canções, tive tempo para construir. As músicas agora atingem um outro lugar. Elas vibram, são dançantes, têm personalidade”, avaliou a cantora em conversa com a imprensa.

Em relação aos ritmos, Larissa diz que foi influenciada pelo que costuma ouvir em casa: pop, funk e um pouco de reggaeton. Já as letras “estão mais maduras. Elas falam de algo que acredito e às vezes já vivi também”, completa Larissa.

“As pessoas vão sentir essa diferença. Vai ser interessante me verem nesse lugar mais maduro, mais sensual, mais papo reto, direto. Existiu uma Larissa como cantora e agora, nessa fase de transição, existe outra, mergulhando, se desafiando e ousando também.”

A atriz está no ar atualmente como Isadora, em “Além da Ilusão”, sua primeira novela na Globo. Personagem empoderada para o período da trama, que se passa na década de 1940, com direito a rebeldias e até cenas de sexo. Algo novo para quem via Larissa em “Carrossel” (SBT, 2012-2013).

Ainda assim, a artista diz que não quer chocar ninguém. Mencionando Demi Lovato, Miley Cyrus e Ariana Grande, que também surgiram no mundo artístico muito jovens, Larissa afirma que quer mostrar esse seu novo momento sem fazer uma ruptura.

Se descrevendo constantemente como “capricorniana e workaholic”, após esse tempo corrido, com novela no ar e o lançamento de um álbum, ela deve dar um tempo para viajar e descansar assim que “Além da Ilusão” terminar.

Ainda assim, ela já tem planos para um novo filme da Netflix e pretende repaginar sua última turnê musical para sair novamente pelo país com esse novo trabalho. “Se acontecer mesmo, quero que minha sexta turnê provoque um impacto visual”, afirma.

Por enquanto ela continua rebolando para manter o trabalho, que afirma consumir “quase 100% da Larissa”, mas sem perder sua vida pessoal. Morando no Rio de Janeiro, ela fala que não negligencia seus treinos físicos e as saídas com amigos.

“É possível, sim, ter vida pessoal. Eu aproveito essa fase de forma especial, tranquila, na medida do possível. A maior parte das minhas amizades são criadas em processos de trabalho e são especiais para eu não esquecer que existe mais além dos projetos.”