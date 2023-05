Lançamentos da semana: confira o que tem de novo na música brasileira

JBr preparou uma lista variada com os destaques dos últimos dias

O mês de maio está chegando ao fim, mas continua trazendo novidades musicais, sejam faixas, álbuns ou clipes. Para te manter atualizado sobre o que os artistas brasileiros produziram nesta última semana, o Jornal de Brasília preparou essa lista com trabalhos de diversos gêneros, como rap, samba e música eletrônica. Confira:

Sheila Negro

Em parceria com o pianista Pablo Marquine, a cantora faz uma interpretação própria das “Canções de Amor”, concerto de Claudio Santoro e Vinicius de Moraes. Nesta sexta (26), o trabalho fica disponível nas plataformas e também por meio do link.

ANNA

A produtora e DJ ANNA acaba de lançar seu primeiro álbum no estilo ambient eletrônico. As faixas convidam o público a uma jornada de expansão espiritual e, para isso, contam com grandes nomes da música eletrônica, como East Forest, Laraaj, Max Cooper e Jon Hopkins. As músicas e os visualizers estão disponíveis nas plataformas digitais.

Spark

Lançada na última terça-feira (23), a música “Felina” é uma parceria entre o trapper Spark (nome artístico do jogador Anderson Talisca) e o rapper L7nnon. A letra conta com a composição de Maxx e fala sobre a coragem feminina.

Mateus Carrilho

O cantor goiano lançou, nesta quinta (25), seu primeiro álbum solo, chamado “Paixão Nacional”. O projeto conta com 11 faixas que representam diversos ritmos que representam o Brasil, como samba, funk e axé, e conta com a colaboração de Tomás Tróia, Ico dos Anjos, Luísa Nascimento e Gabriel Souto.

Batucaê

O grupo carioca lança, nesta sexta (26), o EP “Amor, eu tô com os Cria – no Alto – PARTE 2”. O projeto traz a colaboração do grupo brasiliense Di Propósito no single “Nível de Saudade”.

MAR ABERTO

Na última terça (23), a dupla de indie pop Mar Aberto lançou o clipe de “Qual Vai Ser Nosso Final”. A faixa faz parte do álbum “Tudo Tá Fluindo”, que já está disponível nas plataformas de áudio e a cada semana ganha um clipe novo.

Cryzin

Nesta sexta (26), o rapper Cryzin e a produtora Noemi Leal lançam “Cheio de Ódio”. Os artistas já trabalham juntos em “Mas Existe um Lugar”, que se destacou em grandes plataformas, como Spotify e TikTok.

VK Mac

Também hoje (26), VK Mac, em parceria com Duzz, lança o EP “Lágrimas em Notas”. A faixa está disponível nas plataformas de música e também ganha um clipe.

HITMAKER

O novo EP da HITMAKER, “Digital Baile”, é disponibilizado no dia 26. Trabalho conta com as participações de Daniel Caon, MC Rogerinho, Pedrinho e ZAAC.

Matheus & Kauan

“Basiquinho 2”, novo projeto audiovisual de Matheus & Kauan, conta com a participação de Xand Avião no single “Meia Volta”. O lançamento da música ocorreu nesta quinta (25), e a faixa ganha um clipe na sexta (26).

Juliette

Nesta quinta (25), Juliette lançou “Sai da Frente”, seu novo single. A faixa faz parte da nova era de sua carreira e, segundo ela, o primeiro álbum da carreira sairá ainda no primeiro semestre de 2023.