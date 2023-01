Lais Bianchessi e MC Mari se unem em “Perigosa”

Novo single chega a todas as plataformas digitais nesta sexta-feira (27)

Uma paixão descontrolada e o jogo de sedução entre duas pessoas que não querem compromisso, mas também não conseguem ficar longe uma da outra: esse é o tema do novo single de Lais Bianchessi em parceria com MC Mari. ‘’Perigosa’’ é uma canção dançante e contagiante sobre um desencontro amoroso e marca a primeira parceria entre as artistas. A música estará disponível em todas as plataformas musicais à meia-noite desta sexta-feira, 27 de janeiro, com clipe no YouTube ao meio-dia.

Juntas, as artistas somam mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de três milhões de ouvintes mensais no Spotify. MC Mari é uma das cantoras do hit “Bandida”, do Zé Felipe, e se une a Lais para o lançamento de Perigosa, um piseiro pop, que promete grudar nos ouvidos do público.

“Perigosa” vem depois da sequência de singles de Lais Bianchessi lançados pela Warner no ano passado, “Vicei”, “Seu Cheiro” e “Tô Gata”. A artista acumula mais de oito milhões de seguidores nas redes sociais, além de ultrapassar 120 milhões de views no Youtube.

“Tô muito feliz de lançar essa com a MC Mari! Ela é maravilhosa e acho que demos um match incrível nesse single, que é um piseiro delicioso. Aquela que você sofre dançando rs. Estou ansiosa pra ver a galera curtindo muito e se jogando!”, comenta Lais.