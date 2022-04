Grupo Kipekado apresentará nova formação em grande festa

Após 12 anos, o grupo brasiliense de pagode Kipekado vai mudar e, para marcar o momento, prepararam uma grande festa para os fãs

Um dos grupos de pagode mais queridos do quadradinho, o Grupo Kipekado está se preparando para alçar novos voos e, após um longo período de planejamento, está pronto para apresentar sua nova cara para o público.

Acostumados a tocar nas maiores casas de Brasília, puxar blocos de carnaval e vencer o Brasília Independente, o novo projeto do Kipekado contará com uma nova estrutura que promete surpreender os fãs.

Davi Lima, único integrante da formação inicial que permanece no comando do pandeiro, está empolgado com essa nova fase e garante que o público vai se divertir e curtir ainda mais os shows do grupo.

A nova formação do Kipekado terá, além de Davi, o músico e compositor Leo Brito, que tem vasta experiência no ramo musical e já fez parte de gravações com o Hungria Hip Hop, assume o violão do time. Gabriel Di-Tano, antes artista independente com projetos gravados e já conhecido nos pagodes de capita, assume o cavaquinho com maestria. Por último e não menos importante Paulinho, que com uma longa carreira onde já rodou por alguns projetos no meio, está assumindo o vocal do grupo.

O evento de lançamento será no próximo, dia 8 de abril, a partir das 23 horas, na festa Badalaje, na Mormaii da Ponte JK.

Antigos integrantes apresentarão os novos para o público. Foto: Divulgação Antigos integrantes apresentarão os novos para o público. Foto: Divulgação

Além do show, com mais de 3 horas de duração, onde os antigos integrantes apresentarão os novos, terá a participação do Pagode do Beli, Amaral2k, DJ Calixto e Hebert Vaz.

Ficou ansioso para ver a nova cara do Kipekado? A compra de ingressos já está disponível no site Sympla, garanta o seu!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Festa Badalaje – Apresentação do novo projeto do grupo Kipecado

Quando: Sexta, 8 de abril

Horário: 22 horas

Local: Mormaii – Ponte JK

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/badalaje-3-edicao/1530929