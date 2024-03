Kings of Leon, que tocam no Lollapalooza, dizem estar habituados a tapar buracos

GUILHERME LUIS

SÃO PAULO, SP

Foi em cima da hora que chegou o convite para a banda Kings of Leon cantar no Lollapalooza Brasil deste ano. Mas tudo bem, diz o vocalista Caleb Followill, eles já estão acostumados a serem tapa-buraco dos festivais. “Estamos felizes com essa ideia. Nos orgulhamos de ser bons ao vivo e de estarmos sempre preparados”, afirma ele, por videoconferência.

O quarteto formado por Caleb, seus irmãos Jared e Nathan, e o primo Matthew, se apresenta em São Paulo neste sábado. A banda Paramore, que encabeçaria a programação do dia, cancelou seu show na metade de janeiro, a dois meses do evento, dizendo enfrentar problemas pessoais.

A substituição repercutiu mal nas redes sociais, com o festival sendo acusado de cancelar artistas importantes em todas as edições. Parte do público não gostou também da escalação do Kings of Leon, considerando que eles já vieram cinco vezes ao Brasil, sendo a última no próprio Lollapalooza, há cinco anos.

Caleb sabe que a plateia do seu show será formada por uma maioria de pessoas que não comprou ingressos para ver o Kings of Leon. Mas isso não o amedronta, e o jeito é tocar os hits para que todo mundo se divirta, ele diz.

O vocalista tem uma relação conturbada com “Sex on Fire”, seu maior sucesso, de 2008. No passado, ele chegou a dizer que a faixa era terrível e que só a finalizou por insistência dos parceiros de banda.

“Estava orgulhoso do álbum inteiro [‘Only by the Night’], mas as pessoas só falavam sobre ‘Sex on Fire’. Eu era muito jovem, e queria mais que escutassem ‘Cold Desert’”, afirma ele, mencionando uma faixa mais melancólica e menos famosa do mesmo disco.

“Sempre há dúvida e medo quando surge um hit porque você pensa ‘caramba, para onde vamos depois daqui?’. ‘É só isso? Atingimos o limite?’ Mas não acho que esse foi o caso”, acrescenta, garantindo ter feito as pazes com a canção.

As faixas “Sex on Fire” e “Use Somebody”, do mesmo álbum, furaram a bolha e turbinaram a fama da banda, antes mais conhecida no meio do rock alternativo e restrita aos palcos menores nos festivais.

Desde 2008, o Kings of Leon virou figurinha carimbada da programação de festivais. No Brasil, por exemplo, tocaram no Tim Festival em 2005, foram a atração principal do SWU em 2010, voltaram no Planeta Terra em 2012, e passaram pelo Circuito Banco do Brasil

dois anos depois.

Ao longo da década, porém, o Kings of Leon perdeu a popularidade. Virou uma dessas bandas que lembram épocas específicas, dona de poucos sucessos. Mas não deixou de trabalhar e lançou outros quatro álbuns, nenhum com o mesmo apelo comercial de “Only by the Night”.

Agora eles se preparam para lançar mais um disco, o “Can We Please Have Fun”, no dia 10 de maio, um projeto que deve alcançar uma parcela maior de gente do que só os seus fãs, afirma Caleb.

“Os objetivos mudam com o tempo. Mas acho que estamos lutando para sermos respeitados”, responde ele, ao ser questionado sobre a nova fase da carreira da banda.

Os irmãos Caleb, Jared e Nathan foram criados de forma rigorosa por um pai religioso —não podiam escutar música que não fosse gospel. Foi no rock, então, que eles encontraram um jeito de exprimir seus pensamentos e desejos mais libertários.

“Seja vindo de um lar religioso e desconjuntado, ou de um lugar estável, sua origem sempre vai influenciar seu trabalho”, diz Caleb, sobre a relação com o passado familiar. “E aí, ao começar a fazer música, talvez você queira correr riscos, incluir alguns palavrões e tentar parecer gostosão.”

“A religião não vem à tona quando estou escrevendo músicas”, afirma também. “Mas ainda penso sobre isso, é parte da minha vida, sempre vou pensar sobre a minha infância. Às vezes de uma forma boa, outras mais negativa.”

No Lollapalooza, o Kings of Leon toca no mesmo dia que o britânico Hozier e o grupo Thirty Seconds to Mars. Na data estão ainda Xamã e a banda Limp Bizkit. Quem encerra o dia é o grupo Titãs, com a turnê “Encontro”.

KINGS OF LEON NO LOLLAPALOOZA

– Quando Sáb. (23)

– Onde Autódromo de Interlago – av. Senador Teotônio Vilela s/nº, São Paulo

– Preço A partir de R$ 1.000

– Link: https://www.ticketmaster.com.br/event/lollapaloozabr

