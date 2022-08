João Carreiro lança primeira parte de DVD

EP chega com 8 canções e vídeo da faixa de trabalho “O Bagulho é Louco Mano”

O artista sertanejo João Sertanejo lança, nesta sexta-feira (19), a primeira parte do DVD “Ao Vivo Em Campo Grande”. O álbum conta com oito faixas, que se somarão a mais seis na segunda etapa do lançamento.

Dentre as faixas lançadas, está “O Bagulho é Louco Mano”, acompanhada de vídeo. “A canção começa com cururu, ritmo musical bastante utilizado na música caipira. Já no refrão, a música entra em um pagode de viola acompanhado do funk. Depois, vira um batidão”, explica João Carreiro.

Completam a tracklist do EP as músicas “Bandeira Branca”, “Elas Não Eram Você”, “Chora Que Eu Te Escuto”, “Nunca Namore um Cowboy”, “Só Moda Veia”, “Pinga Na Guela” e “Que Se Foda o Mundo”. A segunda parte do trabalho deve ser lançada no mês que vem.

