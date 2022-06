Jean Tassy lança “Aquela Sorte” e anuncia nova saga de lançamentos

Faixa é o primeiro single solo após o álbum “Amanhã”, lançado em 2021

O artista brasiliense Jean Tassy lançou hoje o videoclipe da música inédita “Aquela Sorte”, marcando o início de uma nova saga de lançamentos que sucede o álbum “Amanhã” e os EP’s “Anteontem”, “Ontem” e “Hoje”.

“Aquela Sorte” traz reflexões e lembranças sobre um relacionamento que não foi valorizado e deixou saudades, sendo representado no videoclipe de Ludwig através de um painel repleto de memórias. O lançamento passeia pela sonoridade pop urbana de Jean Tassy e suas influências do R&B Contemporâneo e explora, em um instrumental de Patricio Sid, a fusão de timbres digitais com elementos orgânicos. A faixa será executada pela primeira vez ao vivo no próximo sábado (25), no Palco Showlivre, em São Paulo, com transmissão online via pay-per-view.

Ouça “Aquela Sorte”:

Em turnê pelo país, Jean Tassy possui datas confirmadas em mais de seis estados até o final do ano e se apresentou no último mês no Mita Festival, em São Paulo, ao lado de artistas como Gorillaz, Two Door Cinema Club e Marina Sena, em parceria com o programa Deezer Next.