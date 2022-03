Japinha Conde lança clipe de “Aparências”, com participação de Léo Magalhães

Dueto faz parte do DVD Evidências e chega em todas as plataformas digitais via ONErpm, além de vídeo no YouTube

Japinha Conde lançou, na última quinta-feira (10), o clipe ao vivo de “Aparências”, que foi registrado durantes as gravações de seu DVD “Evidências”, e ainda conta com a participação de léo Magalhães. Além do vídeo, disponibilizado no YouTube, a faixa também chega a todas as plataformas digitais via ONErpm.

Ouça “Aparências”

O DVD foi gravado em Fortaleza em janeiro de 2021 e contou com a participação de diversos nomes de destaque no cenário, como Xand Avião, MC Rogerinho, Lauana Prado, Luiza & Maurilio, Tierry e Léo Magalhães.

As faixas vêm sendo disponibilizadas gradualmente no canal da artista – que já soma mais de 3 milhões de inscritos.

Assista “Aparências”

“Aparências” já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.

Foto/Reprodução

Sobre Japinha Conde

“Romance Desapegado” é a faixa que apresentou a Japinha Conde para todo o Brasil. Desde então a artista emplaca vários sucessos como “Arranhãozinho”, “Quase Surta”, “Destruiu nosso amor”, “Deixo me usar”, “Meia Noite”, “Saudade de Mim”, entre outros.

Em janeiro de 2021 gravou seu DVD “Evidências”, com participação especial de Tierry, Rogerinho, Luiza e Maurilio, Léo Magalhães, Xand Avião e Lauana Prado e desde então os lançamentos já tem se tornado hits com milhões de plays e visualizações.

YouTube | TikTok | Instagram | Facebook | Spotify | Deezer

Sobre Léo Magalhães

Um dos grandes intérpretes do sertanejo, Léo Magalhães tem mais de 15 anos de carreira. Nesse período emplacou vários sucessos como “Fala Comigo (Alô)”, “Chamou Chamou”, “Oi”, “Não Traio Mais” e “Leviana”, sempre cantando o sertanejo romântico e muito aplaudido pelos fãs onde passa. Léo também é muito aceito pelo público das rádios Brasil adentro, sendo um dos artistas mais relevantes no rádio.

YouTube | Facebook | Instagram | TikTok | Spotify | Site oficial

Sobre a ONErpm

Considerada uma potência na redefinição da nova indústria da música, a desenvolvedora ONErpm é uma das empresas do ramo que mais crescem no mercado global. Com mais de 3 mil canais do YouTube que geram coletivamente mais de 8,5 bilhões de views por mês, a ONErpm é também a maior network de música da América Latina e uma das maiores do mundo.

Com escritórios e estúdios em Nova York, Nashville, Miami, Atlanta, Los Angeles, São Francisco, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Lima, Santiago do Chile, Buenos Aires, Bogotá, Cidade do México, Kingston, Madrid, Kiev, Abuja e Moscou, a ONErpm ocupa um espaço único entre gravadora tradicional e distribuidora, aproveitando da sua tecnologia própria, análise de dados e time especializado de marketing e promoção, a empresa consegue fornecer, de forma única, soluções de negócios com suporte local e alcance global para mais de mais de 250.000 artistas, selos e criadores de vídeos em todo o mundo.