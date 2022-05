Jana Linhares libera remixes de ‘Casa de Rainha’

Três versões do sucesso da cantora estão disponíveis nos aplicativos de música; Os remixes estão reunidos em EP

Com 170 mil streams no Spotify, “Casa de Rainha” é um sucesso. A canção de Jana Linhares em parceria com Ilya, lançada em 2020, foi incluída em cerca de 500 playlists do mesmo aplicativo de música.

Dessa forma, a ideia de fazer um remix da obra veio naturalmente. Mas o resultado foi além: três novas versões, produzidas por três artistas mulheres (Amarilis, Jo Mistinguett e Letícia Salgueiro), estão disponíveis neste 6 de maio no EP “Casa de Rainha – Remixes”, pelo selo bendita música, com distribuição da Labidad Music.

Ouça aqui o EP “Casa de Rainha – Remixes”

Jana Linhares, que está participando do projeto Arte Sônica Amplificada (ASA), iniciativa do British Council e do Oi Futuro, em parceria com o Women’s Music Event, conta que sempre quis convidar uma mulher para fazer o remix da canção.

“Com a minha entrada no ASA, conheci muitas mulheres incríveis de todo o Brasil. Joguei na rede que eu queria produzir um remix e três mulheres me retornaram interessadas em fazer. Achei que não me cabia escolher uma delas, mas sim aceitar as três propostas. Decidi então fazer um EP, ao invés de um single”, justifica a artista, ressaltando que cada uma das mulheres trouxe uma linguagem diferente, uma sonoridade diferente e um colorido diferente para a música.

Amarilis destaca que a canção original tem uma batida regional e uma letra de empoderamento e força femininos. “Resolvi colocar um tempero eletrônico, dando uma apimentada na levada da música”, conta a cantora, compositora, produtora musical e multi-instrumentista, que aproximou seu remix das batidas eletrônicas das pistas de dança.

Jo Mistinguett explica que gravou sintetizadores, beats eletrônicos e escolheu delicadamente cada detalhe presente no remix, transitando por diversos estilos sonoros, dentro de um panorama mais dark.

“Adoro o desafio de ressignificar algo que já é, transformar mais próximo de meu universo. O trabalho da Jana, apesar de ser muito diferente do meu, entra em contato comigo através dessa possibilidade, e juntas podemos revisitar nossas ideias. Senti já de início o clima místico, a bruxaria que também nos conecta e comunica algo que temos que comum”, explica Jo, que é multiartista, DJ, sonoplasta, produtora musical, artista visual, performer e pesquisadora de novas tecnologias, percepções e experimentações sonoras.

Para a percussionista Letícia Salgueiro, o fato de ter se identificado com a canção pesou no resultado final. “É a exaltação da força feminina com imagens regionais muito fortes. Foi um desafio prazeroso trazer uma roupagem eletrônica que somasse numa música tão potente”, conclui ela, que focou seu remix no universo brasileiro percussivo.

Foto/Reprodução

Ficha técnica

EP “Casa de Rainha – Remixes”, de Jana Linhares

Casa de Rainha (Jana Linhares / Ilya)

Remix by Amarilis

Voz: Jana Linhares

Produção e Mixagem: Amarilis

Masterização: Rodrigo Campello no MiniStereo Studio (RJ)

Casa de Rainha (Jana Linhares / Ilya)

Remix by Jo Mistinguett

Coro: Jana Linhares e Ilya

Produção e Mixagem: Jo Mistinguett

Masterização: Rodrigo Campello no MiniStereo Studio (RJ)

Casa de Rainha (Jana Linhares/ Ilya)

Remix by Letícia Salgueiro

Voz: Jana Linhares

Coro: Jana Linhares e Ilya

Produção e Mixagem: Letícia Salgueiro

Masterização – Rodrigo Campello no MiniStereo Studio (RJ)