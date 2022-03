J Balvin e Ed Sheeran juntos pela primeira vez com um EP de duas faixas

“Sigue” e “Forever My Love” já estão disponíveis nas plataformas musicais, além de videoclipe disponibilizado no Youtube

Astros globais e ícones culturais, J Balvin e Ed Sheeran se uniram para combinar seu talento incomparável e proezas musicais para entregar uma colaboração musical sem precedentes com um EP de 2 músicas, com os títulos “Sigue” e “Forever My Love”.

Assista ao clipe de “Sigue”: aqui

Assista ao videoclipe de “Forever My Love”: aqui

O projeto nasceu de uma amizade orgânica entre as duas lendas da música, quando Sheeran ouviu Balvin falando na academia uma manhã e reconheceu sua voz. O que começou como uma conversa despretensiosa floresceu em uma amizade genuína e, quase imediatamente, uma colaboração nasceu.

“Sigue”, uma música de reggaeton otimista, e “Forever My Love”, uma bela balada de amor, mostram a habilidade única dos artistas de não apenas cruzar entre gêneros, mas também demonstrar suas experiências em diversificar o tipo de música que escrevem e executam. Os dois provaram que quando se trata da linguagem da música, não há barreiras. Ao combinar os gêneros pop e reggaeton, essa parceria promete revolucionar e unir o mundo da música como a conhecemos.

Foto/Reprodução

“Tudo que é bom leva um tempo. Seis meses atrás, eu estava na academia e disse a mim mesmo: ‘Esse cara se parece com Ed Sheeran’. Bom, era ele mesmo. Tomamos um café e falamos sobre a vida e havia uma vibração boa. Nós nos conectamos falando sobre coisas simples, criando uma amizade genuína – nós até falamos sobre como é ser pai”, explica J Balvin.

“Fizemos planos para tirar um dia em NY para ir para um estúdio e… bem vocês vão ver o resultado. As duas primeiras músicas que fizemos foram ‘Sigue’ e ‘Forever my Love’ e agora elas estão prontas. Eu queria que ele conhecesse o mundo do reggaeton e ele me convidou para o seu mundo também. Foi muito legal ouvi-lo em espanhol e esperamos que todos vocês amem as músicas tanto quanto nós. Muita paz e amor”, concluiu.

“Eu estava em Nova York no Natal para shows e decidimos ter um dia no estúdio, que levou a muito mais. As duas primeiras músicas que escrevemos foram ‘Sigue’ e ‘Forever My Love’ e eu absolutamente as amo. Ele queria me trazer ao mundo dele e eu queria trazê-lo para o meu. Foi um grande desafio aprender espanhol, algo que eu me diverti muito fazendo. Espero que vocês amem as canções tanto quanto eu e esperem pois tem mais por vir”, afirma Ed.

Os dois premiados artistas e frequentes donos dos topos das paradas atingiram, coletivamente, um total de 281 milhões de pessoas em todo o mundo.