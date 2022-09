Izabella Rocha se apresenta no Na Praia ao lado de Natiruts

“Reforçar os laços com os meus amigos da banda em um contato quase cotidiano e fazer amizade com os integrantes que vieram depois da minha saída é um presente”, conta a cantora

Uma das fundadoras do Natiruts, em 1996, a cantora Izabella Rocha está de volta à banda a bordo da turnê Good Vibration. Afastada desde 2006, aceitou feliz o convite para integrar a turnê que começou no fim de 2021 Neste domingo (11), Izabella e Natiruts se apresentam no encerramento do festival Na Praia.

“Eu estou feliz demais com esse momento. O Natiruts faz parte da minha vida. Ao mesmo tempo que revivo um sonho bom, surgem novas emoções. Reforçar os laços com os meus amigos da banda em um contato quase cotidiano e fazer amizade com os integrantes que vieram depois da minha saída é um presente, sem falar na música”, conta Bella.

A festa conta ainda com o show da mineira Marina Sena.

Serviço

Na Praia Festival

Domingo, 11/09: Natiruts, Marina Sena

Local: Setor de Clubes Sul, trecho 2, abaixo do Clube da Agepol

Ingressos somente pelo app R2 com.vc, pelo site r2.com.vc, na bilheteria no local do evento e no concierge no Mané Mercado