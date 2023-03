Izabella Rocha lança nova versão de “Quero Ser Feliz Também”

Depois de mais de um ano na estrada com a famosa banda de reggae, cantora retoma carreira solo

Depois de “Presente de um Beija-Flor”, a cantora Izabella Rocha apresentará, em 22 de março, uma versão de “Quero Ser Feliz Também”, sucesso da banda Natiruts, cuja qual Izabella ajudou a fundar e fez parte por cerca de 10 anos.

“Quero ser feliz também” é uma parceria dos integrantes do Natiruts para o álbum Nossa Missão. “Foi lançada em 2005 e até hoje toca muito nas rádios. Está na boca e no coração dos fãs que entoam essa canção com muita energia nos shows. Foi o último álbum que gravei com a banda. A canção fala sobre encontros e a felicidade, esse sentimento tão vital para nós”, relembra Izabella.

No final de 2021, Izabella Rocha gravou o álbum “Bella ao Vivo”. A ideia era lançá-lo, single a single, no decorrer de 2022. Eis que o Natiruts, banda da qual ela é uma das fundadoras e fez parte por 10 anos, convidou-a a retornar, integrando a turnê Good Vibration, que passou por Brasil, América Latina e Europa. Agora, Izabella retoma a carreira solo.

Com direção musical de Renato Vasconcellos, o álbum conta com a participação de grandes instrumentistas de Brasília: Misael Barros, Dido Mariano, Moises Alves, Renato Vasconcellos, Rodrigo Bezerra, Felipe Viegas, Carlos Cárdenas, Luiz Paulo Dourado Freire e André Freire. A direção artística do trabalho gravado ao vivo também em vídeo é da diretora de teatro Luciana Martuchelli que também assina a produção pela TAO Filmes em parceira com a Granmidia e KLanga Produções.

O resultado de tanto talento reunido poderá ser conferido nas plataformas de streaming e canais da cantora.

Serviço:

Lançamento do single ‘Quero ser feliz também‘ (Álbum Bella ao Vivo)

22 de março

Pre-save: https://bfan.link/quero-ser-feliz-tambem