Iza recusa convite para gravar música tema de novela da Globo

Apesar de ter recebido o convite, a cantora Iza, 31, optou por não gravar a música tema de abertura da novela “Cara e Coragem”. A nova trama da Globo passa a integrar a faixa das 19h, e irá substituir “Quanto Mais Vida, Melhor!”, estreando no fim do mês.

Segundo a assessoria, a cantora recusou o convite devido aos compromissos na carreira. “[Ela] decidiu não gravar porque está em estúdio finalizando o álbum. A novela [também] deve estrear junto com o lançamento de um clipe/single novo dela”, diz o comunicado.

Além disso, de acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o cantor Emicida, 36, também teria declinado o convite para gravar “Vida Louca, Vida”. O motivo seria por divergências políticas com Lobão, que assina a letra com Bernardo Vilhena.

Recentemente, Leopoldo Pacheco, 61, que mal saiu de “Pantanal”, onde deu vida a Antero Novaes, e já se prepara para estrear como João Carlos na nova trama, teve sua primeira foto como o personagem revelada.

Na trama criada e escrita por Claudia Souto, o ator dará via ao pai de Pat, personagem de Paolla Oliveira, e marido de Nadir, interpretada por Stella Maria Rodrigues. Instrutor de tênis e mulherengo legítimo, ele esconde de todos que tem outra família.

Às escondidas, Joca, como é conhecido, nutre um romance com Olívia (Paula Braun), dona da Companhia da Dança Vertical. Juntos, eles tiveram uma filha, Lou (Vitória Bohn), bailarina da companhia e meia-irmã de Pat. A moça tem uma relação difícil com o pai e não se conforma com o fato de ser preterida por ele, em detrimento da outra família.