Ivete Sangalo divulga sua aposta para o Carnaval 2023

Ivete Sangalo compartilhou com os fãs a sua aposta para o Carnaval de 2023, a música “Tudo Cria de Ivete”, durante apresentação no Festival Virada Salvador na madrugada desta quarta (29).

“Um bom pagodão baiano, comandado pelo feminino, é o que nós precisamos para esse verão delicioso”, disse Ivete sobre a canção.

A música deve ser lançada oficialmente em janeiro. Em contato com a reportagem, a assessoria da artista disse que mais informações serão liberadas “no começo do ano”.

“Eu não quero me antecipar dizendo que vai ser a música do carnaval, porque vou ligar primeiro para Márcio Victor”, disse Ivete, aos risos, citando o nome do líder da banda Psirico, que é conhecido em Salvador pelo bordão “Música do Carnaval”.

Nas redes sociais, fãs ficaram animados com o spoiler. “Música do Carnaval! Ivete ensinando sua aposta pro Carnaval 2023 ao público do festival Virada Salvador e a galera caindo no pagodão”, escreveu um fã clube.

O CarnaUOL está de volta em 2023. O festival acontece nos dias 3 e 4 de fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo.

Estão confirmadas as participações de Luísa Sonza, Gloria Groove, Claudia Leitte, Barões da Pisadinha, Zé Neto e Cristiano, Dubdogz e Baianasystem.