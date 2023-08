Ítalo Melo lança o rap acústico “Saudade”

Faixa faz parte do novo EP do artista, intitulado “Romântico, mas não como antes”

O trapper soteropolitano Ítalo Melo, lança no próximo dia 04 de agosto, em todas as plataformas digitais via ONErpm, o single “Saudade” – faixa que faz parte de seu segundo EP, “Romântico, mas não como antes”, e que chega no decorrer do segundo semestre de 2023. Com uma pegada sentimental, o artista apresenta uma track que enaltece o rap acústico, uma de suas grandes influências musicais, e imprime uma poesia melódica em sua levada.

Ítalo Melo vem ganhando destaque na cena musical de Salvador. Tendo seus principais destaques, a faixa “Nega”, “Surtadinha”, a colaboração com Delacruz na faixa “Sou Fã”, além de assinar a coautoria de diversas faixas do selo em que faz parte, o Nine Four Records, do jogador Anderson Talisca, que também tem sua carreira na música sob o nome de “Spark”.

“É um momento muito feliz para mim. Meu EP vindo a todo vapor, além do relançamento de ‘Último Malandro’, do meu parceiro Spark, que ajudei na composição e chegou na semana passada. É incrível poder ver meus projetos ganhando vida, e com ‘Saudade’ não é diferente. Sinto que a música envolve, é gostosa de escutar e o clipe também ficou demais”, destaca Ítalo.

A produção musical de “Saudade” fica a cargo de TX, enquanto a produção audiovisual é assinada pelo estúdio 42 Polegadas. Já a produção executiva ficou a cargo da própria Nine Four Records, que também irá subir em seu canal do YouTube o videoclipe.

Ainda sobre o clipe, no filme Ítalo contracena com a atriz, influencer e empresária carioca Lorena Maria, que dentre diversos projetos, se destacam a participação na série “Encanados”, criação do primeiro concurso de cabelo inclusivo no Brasil, além de ter sido indicada ao prêmio MTV MIAW na categoria Girl Boss, e também foi indicada ao prêmio Nise Silveira graças aos seus empreendimentos na área de estética com sua empresa UseBadGal.

Ítalo Melo, de 21 anos, entrou no mundo musical aos nove, quando estudava na Escola Reitor Miguel Calmon-Sesi Retiro, na capital baiana, participando ativamente das atividades propostas pelo espaço. “Sempre tive um sangue musical, creio que dom já veio comigo. Minha família me conta que tudo que eu via fazia de instrumento, batucava nos objetos e fingia que o controle e microfone”, afirma.

Já o reconhecimento, veio quando passou a gravar covers em seu canal, dentre eles “Cigana”, “Sunshine” e “Vício de Amor”, do rapper Delacruz, além de faixas de outros artistas fora do hip hop, como Péricles e Cristian Bell, sendo todas as faixas devidamente produzidas e impressas com o estilo peculiar do rapper. No Spotify, Italo acumula quase 145 mil ouvintes mensais e 500 mil execuções, enquanto seu Instagram se aproxima dos 85 mil seguidores. No YouTube, o artista já superou a marca de 1.3 milhões de views, com 25 mil inscritos.

Italo Melo:

