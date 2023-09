Israel & Rodolffo lançam “Eu Não Dou Conta”, com João Gomes e MC Don Juan

O single dá start aos lançamentos do novo audiovisual da dupla, o Let’s Bora UDI

A dupla Israel & Rodolffo lançou, nesta sexta-feira (22), o single “Eu Não Dou Conta”. A faixa tem participação de João Gomes e do MC Don Juan. A faixa já conta com clipe:

O single dá start aos lançamentos do novo audiovisual da dupla, o Let’s Bora UDI, filmado em julho, em Uberlândia/MG. O DVD vem para dar sequência ao sucesso do álbum anterior.4

“O sertanejo, funk e forró são ritmos que dominam as plataformas no Brasil, e nossa ideia foi justamente fazer um compilado de tudo o que a galera mais gosta e dar esse presente em forma de música para os fãs de Israel e Rodolffo, João e Don Juan”, conta Israel. “Esses dois caras são grandes representantes de seus nichos, verdadeiros fenômenos da música, então foi um enorme prazer gravar com eles.”, finaliza Rodolffo.

‘Eu Não Dou Conta’ tem várias nuances e faz essa mistura única que deixa tudo mais especial. Fiquei feliz demais com o convite e tenho certeza que o pessoal vai curtir”, comenta João Gomes, enquanto MC Don Juan fala sobre a letra da faixa: “Essa música tem versos de ‘amor e safadeza’ e é gostosa pra ouvir, pra cantar e dançar. Agradeço o convite e já é sucesso!”