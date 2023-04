Ingrid Manzini lança “Única”, trazendo referências ao pop dos anos 2000

Canção que fala sobre a necessidade que temos no outro já está disponível nas principais plataformas digitais e traz videoclipe que homenageia nomes como Britney Spears e Pamela Anderson

Após alguns bons anos no teatro, a atriz Ingrid Manzini estreia no mundo da música com “Única”. De autoria própria, a letra foi escrita durante a pandemia, em um período de auto isolamento, e fala sobre a necessidade que temos no outro. A canção está disponível nas principais plataformas digitais e vem acompanhada de um videoclipe que faz homenagem ao pop dos anos 2000.

A música foi criada em um momento de vulnerabilidade da artista e aborda um tema que ainda é visto com maus olhos: a necessidade que temos em encontrar alguém para amar.

Utilizando seu repertório no teatro, Manzini trouxe ainda um videoclipe que faz homenagem a cultura pop dos anos 2000. Com elementos que vão desde Britney Spears a Miley Cyrus, a produção está disponível no Youtube. Para o primeiro e principal figurino do clipe, Ingrid se inspirou na silhueta do glam rock, com elementos católicos e referências a musas como Pamela Anderson em “Barb Wire” e a icônica Britney Spears na era “Britney”.

Nascida e criada na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, Ingrid possui fortes raízes no teatro. Formada pela CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), realizou espetáculos como “Vem Buscar-Me Que Ainda Sou Teu”, dirigido por João Fonseca, e “Tolstórias”, inspirada nos contos de Tolstói. Para os próximos meses o plano é sonhar alto e se dedicar a carreira de cantora. Pretendendo lançar mais cinco músicas, ela revela que o momento é de inspiração para o futuro.

Confira o clipe de “Única”: