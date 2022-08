Imagine Dragons anuncia 3 shows no Brasil em outubro de 2022

Os ingressos têm preços que variam de R$ 195 a R$ 890; Há pré-venda exclusiva para clientes do cartão Elo, nos dias 8 e 9 de agosto

O Imagine Dragons anunciou nesta quinta (4) que vem ao Brasil com Mercury World Tour para três shows no fim deste ano. A banda se apresenta em Curitiba (25/10, na Pedreira Paulo Leminski), em São Paulo (27/10, no Allianz Parque) e no Rio de Janeiro (29/10, na área externa da Jeunesse Arena).

Os ingressos têm preços que variam de R$ 195 a R$ 890. Há pré-venda exclusiva para clientes do cartão Elo nos dias 8 e 9 de agosto, a partir das 10h no site da Eventim e 11h nas bilheterias físicas. Para o público geral, a venda começa em 10 de agosto, nos mesmos horários e canais.

A turnê faz parte da celebração do álbum duplo Mercury – Acts 1 e 2 e ainda passa por Colômbia e Argentina durante a perna sulamericana.

A produção do disco ficou sob responsabilidade de Rick Rubin, que trabalha com nomes como Red Hot Chili Peppers, e conta com singles como “Enemy”, “Bones” e “Sharks”.